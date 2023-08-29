Kuzu Grup GYO ne zaman işlem görecek, halka arz sonuçları ne oldu?
Gayrimenkul alanında hizmet veren Kuzu Grup GYO'nun halka arzı başarıyla sonuçlandı. Tera Yatırım konsorsiyum liderliğinde 20,76 TL üzerinden talep toplanan Kuzu Grup halka arzın büyüklüğü 1 milyar 38 milyon TL oldu. 21-22-23 Ağustos tarihlerinde talep toplanan Kuzu Grup GYO düzenlenecek olan gong töreniyle birlikte Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak. İşte 2023 Kuzu Grup işlem tarihine ilişkin merak edilenler...
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Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) gerekli onayıyla KZGYO Kuzu Grup halka arz oldu. 21-22-23 Ağustos tarihleri arasında halka arz kapsamında talep toplayan Kuzu Grup GYO 20,76 TL'den işlem gördü. Kuzu Grup GYO'nun halka arzı 5.6 kat talep topladı. Kuzu Grup alka arz sonuçlarına göre, sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla halka arz edilen 50.000.000 TL nominal değerli payların 5.6 katına denk gelen 280.244.019 TL nominal değerli talep geldi. Müteahhitlik ve gayrimenkul geliştirme şirketleri arasında bulunan, global bir firma olarak hizmet veren Kuzu Grup GYO'nun ne zaman işlem göreceği merak konusu oldu. İşte 2023 Kuzu Grup GYO halka arz tarihine dair detaylar...
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KUZUGRUP GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. HALKA ARZINA İLİŞKİN SATIŞ SONUÇLARI
Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 21.08.2023, 22.08.2023 ve 23.08.2023 tarihlerinde, Tera Yatırım Konsorsiyum Liderliğinde "Sabit Fiyatla Talep Toplama" ve "En İyi Gayret Aracılığı" yöntemi ile gerçekleşmiştir.
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Şirket'in çıkarılmış sermayesinin 175.000.000 TL'den 200.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilen 25.000.000 TL nominal değerli 25.000.000 adet B grubu pay ile ortak satış kapsamında 25.000.000 TL nominal değerli 25.000.000 adet B grubu pay olmak üzere toplam 50.000.000 TL nominal değerli 50.000.000 adet B grubu pay halka arz edilmiştir.
Şirket paylarının halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 20,76 TL olarak açıklanmış olup, belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 1.038.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir.
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Halka arzda; halka arz edilen 50.000.000 TL nominal değerli payların 5,6 katına denk gelen 280.244.019 TL nominal değerli talep gelmiştir. Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 5,7 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 9,1 katı ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 2,6 katı talep gelmiştir.
Halka arz fiyatı üzerinden gelen talep ve dağıtım tutarları yatırımcı grubu bazında ekli tabloda sunulmaktadır.
Kamuya saygıyla duyurulur.
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KUZU GRUP GYO NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Gayrimenkul geliştirme ve turizm yatırımlarında lider oyuncu olma hedefiyle yola çıkan Kuzu Grup GYO'nun halka arzı başarıyla sonuçlandı. Tera Yatırım konsorsiyum liderliğindeki halka arz kapsamında 21-22-23 Ağustos tarihlerinde talep toplandı, halka arza 5.6 kat talep geldi. Şirket, 29 Ağustos Salı günü düzenlenen gong töreniyle birlikte Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak.
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KUZU GRUP GYO KAÇ LOT VERDİ?
Kuzu Grup halka arzında resmi sonuçlar açıklandı. Halka arzda bireysel yatırımcılara 13-14 lot hisse dağıtımı yaptı.
Halka arzda 2.085.666 bireysel yatırımcıya hisse dağıtıldı.
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KUZU GRUP HALKA ARZ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Kuzu Grup, halka arz talep toplama işlemleri 21-22-23 Ağustos 2023 tarihlerinde alındı.
Kuzu Grup GYO'nun borsada 29 Ağustos Salı gününden itibaren işleme başlaması bekleniyor