Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) gerekli onayıyla KZGYO Kuzu Grup halka arz oldu. 21-22-23 Ağustos tarihleri arasında halka arz kapsamında talep toplayan Kuzu Grup GYO 20,76 TL'den işlem gördü. Kuzu Grup GYO'nun halka arzı 5.6 kat talep topladı. Kuzu Grup alka arz sonuçlarına göre, sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla halka arz edilen 50.000.000 TL nominal değerli payların 5.6 katına denk gelen 280.244.019 TL nominal değerli talep geldi. Müteahhitlik ve gayrimenkul geliştirme şirketleri arasında bulunan, global bir firma olarak hizmet veren Kuzu Grup GYO'nun ne zaman işlem göreceği merak konusu oldu. İşte 2023 Kuzu Grup GYO halka arz tarihine dair detaylar...