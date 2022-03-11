Kuzey Kore'den bir füze denemesi daha

Güney Kore Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin bir uzay aracı fırlatma kılığında ateşleme niyetiyle yeni bir kıtalararası balistik füze kullandığını söyledi.
Kuzey Kore'nin füze denemeleri dünyanın gündeminde olmaya devam ediyor.
ABD ALARMDA
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kuzey Kore'nin 26 Şubat ve 4 Mart'ta yeni geliştirdiği kıtalararası balistik füzeyi denediğini tespit ettiklerini, Pyongyang'ın yakın zamanda bu füzeyi denemeye devam edeceğini açıkladı.
Kuzey Kore'nin son aylarda balistik füze denemelerine hız vermesi ABD'yi alarma geçirdi.
Pyongyang yönetiminin 26 Şubat ve 4 Mart'ta yaptığı son iki denemesine ilişkin açıklamada bulunan Pentagon Sözcüsü John Kirby, "ABD hükümeti, bu fırlatmaların analizlerine dayanarak bu iki füzenin Kore Demokratik Halk Cumhuriyetinin geliştirmekte olduğu ve ilk olarak 10 Ekim 2020'de Kore İşçi Partisi geçit töreni sırasında tanıtılan yeni bir Kıtalararası Balistik Füze (ICBM) olduğu sonucuna vardı." ifadelerini kullandı.
Füzelerin tam ICBM menziline ulaşmadığını değerlendirdiklerini belirten Kirby, "Bu denemenin amacı, muhtemelen yakında uydu fırlatma gibi gösterilecek tam menzilli bir fırlatma öncesinde sistemi değerlendirmekti." ifadesine yer verdi.
Kirby ayrıca, ABD'nin bu bilgiyi Kuzey Kore'ye karşı kamuoyu oluşturmak için açıkladığına işaret etti.
ABD'nin BM Güvenlik Konseyinin birçok kararını ihlal eden bu denemeleri kınadığını belirten Kirby, "ABD ve müttefiklerinin güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri almaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.
ABD Hint Pasifik Komutanlığı geçtiğimiz günlerde bölgedeki hava gözetleme ve keşif faaliyetlerinin yoğunlaştırılması ve füze savunma kabiliyetlerinin harbe hazırlıklarının artırılması talimatı vermişti.
Komutanlık bu kararı Kuzey Kore'nin artan füze denemelerinden dolayı aldığını açıklamıştı.
Japonya hükümeti, 5 Mart'ta Kuzey Kore'nin balistik füze olduğu düşünülen yeni bir silah denemesi gerçekleştirdiğini duyurmuştu. Füzenin Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına bir bölgeye düştüğü belirtilmişti.
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