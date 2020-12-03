Kurumların "şiddete sıfır tolerans" politikasıyla toplumsal problemlerin çözümüne katkı sağlamasını teşvik etmek için iyi örneklerin paylaşıldığı BinYaprak canlı yayınında öneriler paylaşıldı.
Dijital Kız Kardeşlik Ağı BinYaprak’ın Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ve Sabancı Vakfı desteği ile yürütülen İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı (BADV) Projesi işbirliği ile sunulan programda, Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu, İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı Projesi Yöneticisi Sevda Alkan, Garantİ BBVA, Çeşitlilik ve Kültür Disiplin Lideri Tuğçe Kayaalp Yeşilyurt ve Vodafone Türkiye, İşveren Markası ve Çeşitlilik Müdürü Gamze Yeşilbayrak konuşmacı olarak yer aldı.
Gerçekleşen canlı yayında aktarılan bilgilere göre, Türkiye’de ki kadınların yüzde 75'i en az bir kere şiddete maruz kalıyor. Bu konuda kurumların hem kadın hem erkek çalışanlarının uğradıkları veya uğrayabilecekleri şiddeti korkmadan dile getirebilmeleri için çeşitli iyi uygulama yöntemleri mevcut. Bu tür politika ve uygulamaların olduğu kurumlardaki kadınlar kendi kariyer gelişimlerine katkı sağlıyor ve kariyerlerinde daha ileri gidebileceklerine dair inançları artıyor.
Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu, İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı Projesi Yöneticisi Sevda Alkan, "Kendinizi yalnız ve dışarıda hissetmeyin. Destek hatları kadınları daha iyi yerlere getiriyor" açıklamasında bulurken, Garanti BBVA, Çeşitlilik ve Kültür Disiplin Lideri Tuğçe Kayaalp Yeşilyurt, "Binyaprak ve Turkishwin’in yaptığı da buna benzer, kız kardeşlik duygusunu paylaşımı ve desteğini yürütmek çok güzel bir şey. Onlara da ayrıca teşekkürler" dedi.
Vodafone Türkiye, İşveren Markası ve Çeşitlilik Müdürü Gamze Yeşilbayrak da, "Şirketlere çalışanlarının seslerini duymak için bir mekanizma kurarak onları duymalarını öneriyorum" şeklinde görüşlerini dile getirdi.
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