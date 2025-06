Nintendo’nun merakla beklenen yeni nesil oyun konsolu Switch 2, 5 Haziran 2025’te satışa sunuldu. Daha büyük ekran ve gelişmiş grafiklerle dikkat çeken cihaz, dünya genelinde büyük bir heyecan uyandırdı. Ancak, ABD’nin ticaret politikalarının yol açtığı tedarik zinciri engelleri nedeniyle konsolun küresel çapta stok kısıtlamalarıyla karşılaşacağı öngörülüyor. Tokyo’nun Ikebukuro bölgesinde, Bic Camera’nın (3048.T) düzenlediği satış lotaryasını kazanan onlarca oyuncu, mağaza açılmadan cihazlarını almak için sıraya girdi. Saitama’dan gelen 30 yaşındaki teslimat çalışanı Yumi Ohi, Reuters’a verdiği demeçte, “Ağlayacak gibi hissediyorum” diyerek duygularını paylaştı. Ohi, daha önce katıldığı lotaryalarda şansını denemiş ancak başarılı olamamıştı.

REKLAM

REKLAM advertisement1

LANSMAN COŞKUSU VE YOĞUN TALEP

2017’de piyasaya sürülen orijinal Switch, 152 milyon adet satışla oyun dünyasında devrim yaratmıştı. “The Legend of Zelda” serisi ve pandemi döneminde fenomen olan “Animal Crossing: New Horizons” gibi oyunlarla adını duyuran Nintendo, Switch 2 ile bu başarıyı sürdürmeyi hedefliyor. “Mario Kart World” gibi yeni oyunlarla çıkış yapan konsol, daha büyük ekran ve iyileştirilmiş grafiklerle oyuncuları cezbediyor. Ampere Analysis analisti Piers Harding-Rolls, “Switch’in geniş kullanıcı tabanı, yeni konsolun lansman döneminde güçlü bir talep yaratacak” şeklinde konuştu. Nintendo’nun bu kez yüksek talebe daha hazırlıklı olduğu belirtilse de, Japonya’daki My Nintendo Store’da 2.2 milyon lotarya başvurusu alındı ve ABD’de Target’taki ön siparişler iki saatten kısa sürede tükendi.

TEDARİK ZİNCİRİ VE SATIŞ HEDEFLERİ 499.99 dolar fiyatla satışa sunulan Switch 2, Nintendo’nun tedarik zincirini ABD’nin ticaret politikaları karşısında test ediyor. Şirket, bu mali yılda 15 milyon Switch 2 ve 4.5 milyon orijinal Switch satışı hedefliyor. Nintendo Başkanı Shuntaro Furukawa, yoğun talebi karşılamak için üretim kapasitesini artıracaklarını ve satış promosyonlarını güçlendireceklerini açıkladı. Ancak Kantan Games’ten Toto, “Mağazadan Switch 2 alabilmek için haftalar, hatta aylar gerekebilir” diyerek tedarik zorluklarına dikkat çekti. OYUNLAR VE FİYAT TARTIŞMALARI Switch 2’nin lansman oyunu “Mario Kart World”, 79.99 dolarlık ABD fiyatıyla tartışma yarattı. Ampere’den Harding-Rolls, “Lansmandaki birinci taraf oyun çeşitliliği sınırlı, bu yüzden bazı oyuncular oyun kütüphanesinin genişlemesini bekleyebilir” yorumunu yaptı. Nintendo, üçüncü taraf oyunları platforma çekerek bu açığı kapatmayı planlıyor. 40’lı yaşlarındaki satış görevlisi Akitomo Takahashi, “Super Nintendo döneminden beri oyun oynuyorum, o zaman da fiyatlar yüksekti. Bu yüzden bence kabul edilebilir” ifadelerini kullanarak Switch 2’de “Elden Ring” gibi oyunları oynamak için sabırsızlandığını ekledi. YATIRIMCI BEKLENTİLERİ VE GELECEK TAHMİNLERİ Switch 2 beklentileri, Nintendo’nun hisselerini bu yıl yaklaşık %30 artırarak tarihi zirvelere taşıdı. Ampere, konsolun 2030’a kadar 100 milyon adet satacağını öngörüyor. Ancak, hardcore oyuncuların alımlarından sonra satış momentumunun devam edip etmeyeceği merak konusu. Harding-Rolls, “Nintendo’nun başarısı, oyun kütüphanesinin zenginleşmesine ve geniş kitleleri çekmesine bağlı,” diyor.