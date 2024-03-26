Hava kirliliği tehdidi
Hava kirliliği, insanlık için büyük bir çevre sağlığı tehlikesi ve tahminen dünya çapında her dokuz ölümden birinin nedeni. İsviçre hava kalitesi teknoloji şirketi IQAir tarafından yayımlanan 2023 Dünya Hava Kalitesi Raporu'nda gerçek zamanlı hava kalitesini ölçen PM2.5 değerine göre havası en kirli şehirler sıralandı. PM2.5 değeri havadaki çapı 2.5 mikrona kadar olan ince parçacıklı aerosol parçacıklarının miktarını belirtir. Solunan havada PM 2.5 değerinin fazla olması astım, kanser, akciğer hastalığı, kalp hastalığı ve erken ölüm gibi sağlık sorunlarına neden olmakta. İşte 134 ülkede 7812 şehrin hava kalitesi sıralamasında havası en kirli ve en temiz şehirlerden bazıları
Giriş: 26.03.2024 - 16:32 Güncelleme: 26.03.2024 - 16:32