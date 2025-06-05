Küresel piyasalarda gözler ECB'nin faiz kararında

ABD Başkanı Donald Trump'ın politikaları küresel ekonomide temel belirsizlik kaynağı olmayı sürdürürken, açıklanan ekonomik verilerde ülke ekonomisinin gidişatına yönelik ipuçları aranıyor.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve yarın açıklanacak işsizlik oranı ile tarım dışı istihdam verisinin piyasaların odağında olduğunu belirterek, söz konusu verilerden büyüme ilişkin sinyallerin alınacağını kaydetti.

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ADP özel sektör istihdamı beklentilerin altında gerçekleşti

ABD'de dün açıklanan ADP özel sektör istihdamı mayısta 37 bin arttı. Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen özel sektör istihdamının bu dönemde 111 bin kişi artması öngörülüyordu.

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Özel sektördeki istihdam rakamlarının son yılların en düşük seviyesine inmesinin ardından Başkan Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a faiz oranlarını düşürmesi çağrısında bulundu.

ABD'de dün açıklanan hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) mayısta 1,7 puan düşerek 49,9'a geriledi. Beklentilerin altında kalan veri, hizmet sektöründe Haziran 2024'ten bu yana ilk kez daralmaya işaret etti.

Öte yandan, Fed'in dün yayımladığı "Bej Kitap" raporunda, yüksek tarife oranlarının maliyetler ve fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğunu bildirdi. Trump'ın Çin Devlet Başkanı Xi ile bu hafta görüşmesi bekleniyor ABD yönetiminin ticaret ortaklarıyla yürüttüğü tarife müzakereleri de piyasaların odağında olmayı sürdürüyor. Trump'ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bu hafta içinde görüşmesi bekleniyor. Avrupa Birliği (AB) ile ABD arasındaki tarife müzakereleri de sürerken, iki tarafın yetkilileri bir araya geldi. Analistler, müzakerelere yönelik haberlerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam ettiğini belirterek, özellikle AB tarafıyla varılan bir ticari uzlaşının küresel risk algısının azalmasında etkili olacağını belirtti. REKLAM ABD'nin 10 yıllık tahvil getirileri yaklaşık 11 baz puan düştü Faiz indirim fiyatlamalarında değişim beklentisinin etkisiyle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yaklaşık 11 baz puan azalarak yüzde 4,35'e kadar inmesinin ardından günü yüzde 4,36'dan tamamladı. ABD 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda yüzde 4,37 seviyesinde bulunuyor. Son açıklanan verilerden alınan sinyallerin ABD ekonomisinde büyümeye yönelik risklerin artığına işaret ettiğini belirten analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül ayında yapılması beklenen yılın ilk faiz indiriminin temmuz ayına kayabileceğini ifade etti.

Altının ons fiyatı dün yüzde 0,6 artışla 3 bin 372 dolardan günü tamamlarken, şu sıralarda yüzde 0,3 azalışla 3 bin 362 dolardan işlem görüyor. Dolar endeksi ise yeni güne yüzde 0,1 düşüşle 99,3 seviyesinden başlarken, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,2 azalışla 64,5 dolarda bulunuyor. Bu gelişmelerle dün New York Borsası'nda Nasdaq endeksi yüzde 0,32 yükselirken, Dow Jones endeksi yüzde 0,22 düştü. S&P 500 endeksi yatay seyretti. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise negatif başladı. ECB'nin faiz indirmesi bekleniyor Avrupa borsalarında dün İtalya hariç pozitif bir seyir öne çıkarken, bugün ECB'nin üç temel politika faizini 25'er baz puan indireceği tahmin ediliyor. REKLAM Avrupa'da devam eden resesyon endişeleri ve imalat sanayi aktivitesindeki daralma ana ekonomik gündem maddelerinden biri olmayı sürdürürken, ECB'nin şirketlerin finansmana ulaşmayı kolaylaştırmak ve maliyetlerini azaltmak için gevşemeyi sürdürmesi bekleniyor. Analistler ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı sözle yönlendirmelerin de önemli olduğunu belirterek, Lagarde'ın konuşmasından bankanın gelecek dönemde izleyeceği patikaya yönelik sinyallerin aranacağını söyledi.

Öte yandan, dün AB Komisyondan yapılan açıklamaya göre Bulgaristan'ın gelecek yılın başında itibaren euroya geçmeye hazır olduğu bildirildi. ECB de Bulgaristan'ın gelecek yıl avro para birimini benimsemek için tüm kriterleri karşıladığını açıkladı. Dün Almanya'da DAX 40 yüzde 0,77, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,16 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,53 değer kazanırken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yatay seyretti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar da yeni güne karışık başladı. Asya borsaları Japonya hariç pozitif seyrediyor Asya tarafında ticaret savaşlarının şiddetlenmeyeceğine yönelik beklentilerin güçlenmesiyle Japonya hariç pozitif bir seyir izlenirken, ABD'de büyüme yönelik endişelerin artması risk iştahını törpülüyor. REKLAM ABD ve Çin arasındaki ticaret uzlaşısı sonrası hafta başında tekrar güç kazanan ticari restleşmelerin süreceği endişesi yerini ılımlı, müzakereci bir görünüme bıraktı. Öte yandan, Güney Kore'de siyasi belirsizliklerin sonlanmasının ardından Kospi endeksindeki alıcılı seyir dikkati çekiyor. Bölgede bugün açıklanan makroekonomik verilere göre, Çin'de mayıs ayı Caixin hizmet sektörü PMI 51,1 ile beklentilerin üzerinde geldi. Bileşik PMI ise 49,6 seviyesinde gelerek öngörülerin altında gerçekleşti.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 değer kaybederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1 , Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 yükseldi. BIST 100 endeksi dün pozitif seyretti Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,13 değer kazanarak 9.474,96 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışının yüzde 0,1 altında 10.701,00 puanda işlem gördü. Öte yandan, bugün Kurban Bayramı Arifesi nedeniyle Borsa İstanbul erken kapanış yapacak. Borsada işlemler saat 12.40'a kadar gerçekleştirilecek. Dolar/TL, dün yüzde 0,1 yükselişle 39,1720'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 39,3080'den işlem görüyor. Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ECB'nin faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.600 puanın direnç, 9.400 ve 9.300 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.