Küresel hisse senetleri, Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrasında değer yitirdi. Fed dün akşam beklenen faiz artırımını yaptı ancak 2019 için faiz artırım beklentisini üçten ikiye düşürdü. Piyasa beklentisi 2019'da sadece bir kez faiz artırımın gidileceği yönündeydi.
DOLAR GÜÇLENDİ
Kararın ardından dolar güçlenirken, ABD Hazine tahvili faizleri düştü. Fed'in kararı sonrasında S&P 500 yüzde 1.5 değer yitirerek Eylül 2017'den buyana en düşük seviyesini gördü. Nasdaq Endeksi'nde değer kaybı yüzde 2'yi aştı. Dow Jones yüzde 1.49 düştü. ABD borsalarındaki kayıplar Büyük Buhran'ın yaşandığı 1931 yılından buyana aralık ayında yaşanan en sert düşüşe işaret ediyor.
ABD 10 yıllık tahvil fazi yüzde 2.75'e gerileyerek nisan ayından buyana en düşük seviyeyi gördü.
Fed sonrası bir miktar toparlanarak 97.05'e yükselen dolar endeksi ise bu seviyenin hemen altında 96.98'de yer alıyor.
ASYA'DA DA BORSALAR DÜŞÜYOR
Asya'da da satıcılı görünüm hakim oldu. Bu sabah Japonya'da Nikkei 225 Endeksi'ndeki günlük düşüş yüzde 3'ü buldu. Çin'de Shangai Endeksi yüzde 0.82 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0.98 değer yitirdi.
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