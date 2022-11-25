Küresel piyasalar yön arayışında

AA

Son dönemde açıklanan makroekonomik veriler global ekonomiye ilişkin karışık sinyaller verirken, para politikalarına yönelik belirsizlikler de piyasalardaki fiyatlamaları zorlaştırıyor.

ABD'de piyasaların dün tatil olması ve bugün de yarım gün işlem gerçekleştirilecek olması Avrupa ve Asya'daki haber akışını öne çıkardı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel dün yaptığı konuşmada, enflasyonun hala yüksek seyrettiği bir ortamda faiz artırım hızını yavaşlatmak için erken olacağını belirtirken, ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos bir sonraki adımın verilere bağlı olacağını söyledi.

Asya tarafında ise Çin'de artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları gündemin odağına yerleşse de Çin Merkez Bankası (PBoC) ve hükümetin destekleyici adımlara devam edebileceği beklentisi pay piyasalarındaki satış baskısını hafifleten etkenler olarak dikkati çekti.

Almanya'da dün açıklanan verilere göre, geçen ay 84,5 olan Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, kasımda 86,3 puana yükselerek, enerji krizinin ortasında Avrupa’nın en büyük ekonomisi için umut işaretleri verdi.

Veri sonrası Avrupa borsaları alıcılı bir seyir izlerken, avro/dolar paritesi, analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 1,04'ün üzerine yerleşti.

Dün Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,78, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,02 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,42 değer kazanırken, endeks vadeli kontratlar yeni güne karışık seyirle başladı.

Çin'de artan Kovid-19 vakaları, salgının tekrar kontrolden çıkabileceğine yönelik endişeleri artırsa da alınan sıkı tedbirlerin devam etmesi ve ekonomik aktiviteyi destekleyici adımlar salgının piyasalara etkisinin sınırlı kalmasını sağlıyor.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre Japonya'da Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda yıllık yüzde 3,8 ve Çekirdek TÜFE de yüzde 3,6 artarak son 40 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 yükselirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklentiler doğrultusunda politika faizini 150 baz puan düşürerek yüzde 9'a çekti. Ayrıca mevduat gelişimini destekleyecek adımlarına bir yenisini ekleyen TCMB, yabancı para yükümlülüklerin artırılması ve Türk lirası mevduat gelişimini desteklemek amacıyla bazı düzenlemelere gitti.

Buna göre bankalar için dönüşüm oranlarına göre farklılaşan komisyon uygulamasına son verilirken, mevduatlardaki Türk lirasının payına göre değişen oranlarda komisyon alınması kararlaştırıldı.

TCMB'nin faiz kararı sonrası sınırlı da olsa alıcılı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,08 kazançla 4.858,21 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 4.939,73 puana taşıdı.

Dolar/TL dün yatay seyirle 18,6285'den kapanmasının ardından, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,6180'den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin Finansal İstikrar Raporu ile piyasalar kapandıktan sonrası açıklanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in kredi notu değerlendirme raporunun, yurt dışında ise Almanya'da büyüme verisi ile ECB yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini bildirdi.

ABD piyasalarında Şükran Günü tatili nedeniyle erken kapanış yapılacağını anımsatan analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.900 ve 4.950 seviyelerinin direnç, 4.800 ve 4.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.