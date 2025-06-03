Küresel piyasalar tarife belirsizlikleriyle yön arıyor

ABD yönetiminin izlediği korumacı tutumun yarattığı belirsizlikler şirket ve ekonomi otoritelerinin gelecek projeksiyonlarını oluşturmasını zorlaştırırken, çelik ürünlerinde artacak olan tarife oranının ülkedeki imalat sanayi aktivitesini olumsuz etkileme riski öne çıkıyor.

Analistler, tarifelerin enflasyonist baskıları artırabileceği ve büyümeyi olumsuz etkileyebileceği görüşünün ABD ekonomisindeki temel risk olduğunu söyledi.

Dün açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinde imalat aktivitesindeki aşağı yönlü revizyonlar dikkati çekerken, gelecek dönemde mevcut tarifelerin yanı sıra çelik tarifelerinin de imalat sanayi aktivitesinde zayıflamanın devam edebileceği tahmin ediliyor.

Öte yandan, büyümeye yönelik önemli göstergelerden olan istihdam verileri de yatırımcıların gündeminde bulunuyor. Bugün JOLTS açık iş sayısı verisiyle başlayacak ve hafta boyunca açıklanacak istihdam verileri yatırımcıların odağına yer alıyor.

Zayıflayan istihdam piyasasının resesyon endişelerini artırabileceğini ifade eden analistler, bu hafta açıklanacak veri setinin iş gücü piyasasında beklenilenin üzerinde bir soğumaya işaret etmesi durumunda ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine yönelik fiyatlamaların değişebileceğini söyledi.

Fed yetkilileri enflasyonla mücadele konusunda umutlu

Fed yetkililerinin açıklamaları da yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, ticaret engellerinin kısa vadede fiyatları yükseltebileceğini ancak enflasyonun 2020'lerin başında olduğu kadar inatçı bir şekilde devam etmeyebileceğini belirtti.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee da ticaret politikasıyla ilgili belirsizliklerin çözülmesi halinde faiz indirimlerine devam edileceğini aktardı.

ABD'de endeks vadeli kontratlar negatif seyrediyor

Bu gelişmelerle dün New York Borsası'nda Nasdaq endeksi ise yüzde 0,67, Dow Jones endeksi yüzde 0,08 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,41 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar ise yeni güne negatif seyirle başladı.

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ABD hükümetinin borçlanma stratejisine yönelik belirsizlikler tahvil getirilerinin yükselmesine neden oluyor. Tahvil piyasalarında dün satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,46 seviyesine yükseldi. ABD 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda yüzde 4,44 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi ise yeni güne yüzde 0,3 yükselişle 98,9 seviyesinde bulunurken, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,4 azalışla 64,7 dolardan alıcı buluyor.

Tarifeler cephesindeki haber akışının risk algısı artırmasıyla altının ons fiyatı dün yüzde 2,8 yükselerek 3 bin 381 dolardan kapandı. Yeni güne düşüşle başlayan ons altın 3 bin 363 dolardan işlem görüyor.