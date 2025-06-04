Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

Dünya genelinde uzun bir süredir devam eden enflasyon-resesyon ikilemine ek olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın korumacılık adımlarıyla artan belirsizlikler, küresel büyümenin yavaşlayacağına dair endişeleri de beraberinde getiriyor.

Halihazırda ABD yönetiminin tarife politikalarının sık değişkenlik göstermesi piyasalarda risk unsuru olmaya devam ederken, ABD ile diğer ülkeler arasında anlaşma sağlanabileceğine dair artan umutlar ise söz konusu endişelerin azalmasına katkı verdi.

Tarifelerin büyüme ve enflasyon üzerindeki olası olumsuz etkilerine ilişkin soru işaretleri sürerken, ABD'de açıklanan son verilerin iş ilanlarında beklentilerin üzerinde artışa işaret etmesi piyasalarda risk iştahını artırdı.

Analistler, açıklanan verilerin ardından ABD'de yayımlanacak ADP özel sektör istihdamı verilerinin yatırımcıların odağında bulunduğunu belirterek, söz konusu verinin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını söyledi.

Başkan Trump, dün çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan yüzde 25'lik gümrük vergisinin yüzde 50'ye yükseltilmesine yönelik kararnameye imza attı. Kararnamede, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatının ülkenin ulusal güvenliğini tehdit edecek miktar ve koşullarda olduğu ifade edildi. Tarifeler 4 Haziran'da yerel saatle 00.01'de yürürlüğe girdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de dün düzenlediği basın toplantısında, ABD Ticaret Temsilciliğinin (USTR), tarifeler konusunda bir anlaşmaya varılması için belirlenen son tarihin yaklaştığını ticaret ortaklarına hatırlatmak amacıyla mektup gönderdiğini açıkladı. Leavitt, Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer'ın Paris'te ABD'nin birçok ticaret ortağıyla görüştüğünü ifade ederek anlaşmaların duyurusunun yakında yapılacağını aktardı.

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Fed yetkilileri ABD ekonomisinin sağlıklı olduğuna dikkati çekti

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerin de açıklamaları takip edilirken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook, ABD ekonomisini hala sağlam bir konumda gördüğünü ancak artan belirsizliğin hem fiyat istikrarı hem de istihdam için risk oluşturduğunu ifade etti.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de para politikası için en iyi yaklaşımın sabır olduğuna inanmaya devam ettiğini belirtti. Bostic, ekonomi genel olarak sağlıklı kalmaya devam ederken, artan belirsizliğin istihdamı ve fiyatları nasıl etkileyeceğini bekleyip görmek için alanları olduğunu, bu nedenle politika duruşunu ayarlamak için acelesi olmadığını vurguladı. Ayrıca Bostic, bu yıl faiz oranlarında çeyrek puanlık bir indirim olasılığı gördüğünü aktardı.