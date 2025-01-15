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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Küresel piyasalar ABD'deki enflasyon verilerine odaklandı - İş-Yaşam Haberleri

        Küresel piyasalar ABD'deki enflasyon verilerine odaklandı

        Küresel piyasalarda, ABD'de göreve başlayacak yeni yönetimin atacağı adımların etkilerine yönelik belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırırken, bugün ülkede açıklanacak enflasyon verisi öncesi karışık bir seyir izleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2025 - 09:14 Güncelleme: 15.01.2025 - 09:14
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        Küresel piyasalar ABD'deki enflasyon verilerine odaklandı
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        ABD'de yeniden başkan seçilen Donald Trump'ın izleyeceği politikaların ekonomiye olası etkilerine ilişkin soru işaretleri yatırımcıları temkinli olmaya yönlendirirken, bugün açıklanacak enflasyon verilerinin ve Fed'in Bej Kitap Raporunun piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

        Dün açıklanan verilere göre, ülkede Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Aralık 2024'te aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 3,3 artarak beklentilerin altında gerçekleşti.

        Analistler, dünkü ÜFE verilerinin yatırımcıların enflasyon endişelerini sınırlı da olsa hafiflettiğini kaydetti.

        ABD'nin seçilmiş başkanı Trump'ın gelecek hafta göreve başlayacağına işaret eden analistler, yeni yönetimin tarifeleri uygulamaya yönelik kademeli bir yaklaşım düşündüğüne dair haberlerin de yatırımcılarda enflasyon görünümüne yönelik bir miktar rahatlama sağladığını ifade etti.

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        Öte yandan, ABD'de federal hükümetin bütçe açığı Aralık 2024'te bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 33 azalışla 87 milyar dolara geriledi.

        Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Kansas City Fed Başkanı Jeffrey Schmid, Bankanın ek gümrük vergileri ile ilgili olarak fiyat istikrarı ve istihdam görevlerinde bir aksama olması durumunda harekete geçebileceğini belirtti.

        Bu gelişmelerle para piyasalarında Fed'in yılın ilk faiz indirimine yüzde 42 ihtimalle temmuz ayında gideceği fiyatlanmaya devam ediyor.

        Bunların yanı sıra, jeopolitik gelişmeler de yakından takip edilirken, ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Atlantic Council'de yaptığı dış politika değerlendirme konuşmasında Gazze'deki son durumu ve ateşkes sürecini değerlendirdi.

        Blinken, Gazze'de ateşkes anlaşmasının çok yakın olduğunu belirterek, "Şu anda top Hamas’ın sahasında. Eğer Hamas teklifi kabul ederse, anlaşma tamamlanıp uygulanmaya hazır olacak. Bu durumda (Gazze'de) ateşkese ulaşacağımıza inanıyorum." dedi.

        Kurumsal tarafta ise 4.çeyreğe ilişkin bilanço sezonunun başladığını ifade eden analistler, bilançoların etkisiyle sektör ve hisse bazlı oynaklıkların artabileceğin söyledi.

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        Analistler, bugün JP Morgan Chase, Wells Fargo, Citi Group, Bank of New York Mellon ve Goldman Sachs başta olmak üzere yoğun bilanço takviminin yatırımcıların odağında olduğunu bildirdi.

        ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi, ÜFE verilerinin yayımlanmasının ardından yüzde 4,76'ya kadar gerilerken, şu sıralarda yüzde 4,79 seviyesinde dengelendi

        Altının ons fiyatı dün yüzde 0,5 yükselişle 2 bin 676 dolardan kapanırken, yeni işlem gününde bir önceki kapanışın hemen altında 2 bin 675 dolardan işlem görüyor.

        Dolar endeksi dün yüzde 0,6 düşüşle 109,3 seviyesinden günü tamamlarken, bugün yüzde 0,1 düşüşle 109,2 seviyesinde seyrediyor.

        Brent petrol ise şu sıralarda yüzde 0,2 azalarak 79,4 dolar seviyesinde dengelendi.

        New York Borsası'nda dün, S&P 500 endeksi yüzde 0,11 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,52 değer kazanırken, Nasdaq endeksi yüzde 0,23 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne pozitif seyirle başladı.

        Avrupa borsalarında ise dün İngiltere hariç pozitif bir seyir izlenirken, bugün gözler İngiltere'de açıklanacak enflasyon verisine çevrildi.

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        Analistler, İngiltere Merkez Bankasının (BoE) yılın ilk para politikasını 6 Şubat'ta açıklayacağını belirterek, bugün açıklanacak enflasyon verisinin bankanın kararları üzerinde etkili olabileceğini söyledi.

        Öte yandan, Avrupa'da imalat sanayi aktivitesindeki düşüş bölge ülkelerinin ana gündem maddelerinden olmayı sürdürürken, Avro Bölgesi'nde bugün açıklanacak sanayi üretimi yakından takip ediliyor.

        Dün Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,20, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi 0,93 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,69 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,28 değer kaybetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne pozitif bir seyirle başladı.

        Asya tarafında yeni işlem gününde karışık bir seyir izlenirken, Güney Kore'deki siyasal gelişmeler yatırımcıların odağında bulunuyor.

        Güney Kore'de 3 Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanı nedeniyle devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

        Güney Kore Ulusal Meclisinin, sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle 14 Aralık 2024'te azlini istediği ve bu sebeple görevden uzaklaştırılan Yoon, gözaltına alınan ilk devlet başkanı oldu.

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        Öte yandan, bugün açıklamalarda bulunan Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda, fiyat koşullarındaki güç kazanımının devam etmesi halinde BoJ'un faiz oranlarını artıracağını ve parasal destek derecesini ayarlayacağını söyledi.

        Ueda, bölgesel bankaların katıldığı bir toplantıda yaptığı konuşmada, ABD'deki yeni yönetimin ekonomi politikası ve bu yıl Japonya'da yapılacak ücret görüşmelerinin ivmesinin, faiz artırımının zamanlamasının belirlenmesinde önemli rol oynayacağını belirterek, "Para politikasının ayarlanmasının zamanlaması gelecek ekonomi, fiyat ve finans şartlarına bağlı."diye konuştu.

        Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 değer kaybederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 yükseldi.

        Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,18 değer kaybederek 9.715,86 puandan tamamladı.

        Dolar/TL, dün yatay seyirle 35,4800'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,1 artışla 35,5100 seviyesinden işlem görüyor.

        Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise ABD ve İngiltere'de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.700 ve 9.650 seviyesinin destek, 9.900 ve 10.000 puanın direnç seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.

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