İmparator penguenler dev bir problemle karşı karşıya. British Antarctic Survey'deki bilim insanlarının yayımladığı rapora göre 2022'de deniz buzullarının büyük bir bölümü tamamen yok oldu. Bu bölgelerde yaşayan büyük penguen kolonilerinin eşi benzeri görülmemiş bir üreme başarısızlığı yaşadığı tespit edildi.