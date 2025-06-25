Küresel enerji fiyatları, İsrail-İran ateşkesiyle çatışma öncesi seviyelerin altında

Brent türü ham petrolün varil fiyatı ile Avrupa'da doğal gaz fiyatları, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmalardan bu yana geçen sürede dalgalı seyir izledi.

İsrail'in İran'a saldırısından bir gün önce, 12 Haziran'da günü 69,65 dolardan sonlandıran uluslararası referans niteliğindeki Brent türü ham petrolün varil fiyatı, saldırıların başladığı 13 Haziran'da arz ve tedarik endişeleriyle 76,31 dolara kadar yükseldi. Ancak ilk şokun atlatılmasıyla günü 73,67 dolardan tamamladı.

İran'ın balistik füzelerle karşılık verdiği gerilimde, taraflar bazı enerji altyapılarını hedef alsa da arzda kesinti yaşanmaması ve İran'ın nükleer görüşmelere açık olduğuna yönelik haber akışıyla Brent petrol 16 Haziran'da 72,13 dolardan kapandı.

Trump'ın İran'ın başkenti Tahran'ın tahliye edilmesi yönündeki çağrısı sonrası yeniden yükselişe geçen Brent petrol, 17 Haziran'da günü 75,69 dolardan tamamladı.

Brent petrol, piyasaların bölgedeki arz güvenliği ve stratejik petrol rotalarına dair riskleri fiyatlamaya devam etmesiyle 18 Haziran'da 76,13 dolara kadar yükselirken gün sonunda 75,12 dolar seviyesine indi.

Çatışmaların yedinci günü olan 19 Haziran'da ise ABD'nin müdahil olabileceği endişeleriyle tekrar yükselişe geçen Brent petrol gün içinde 77,52 doları gördü. Brent perşembe günü 77,32 dolar, haftanın son işlem günü olan 20 Haziran'da 75,91 dolardan kapandı.

Brent petrol, ABD'nin İran'daki üç nükleer tesisi hedef almasını takip eden ilk işlem günü olan 23 Haziran Pazartesi günü 77,81 dolarla yaklaşık son beş ayın zirvesini test etti. Ancak İran'ın Katar ve Irak'taki ABD üslerine yönelik misillemelerinde can kaybı ya da ciddi hasar oluşmaması fiyatların yeniden düşmesinde etkili oldu. Brent petrol günü önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 8,5 düşüşle 69,48 dolardan tamamladı.

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Dün, geriliminin 12'nci gününde Trump'ın duyurduğu ateşkes sonrası çatışma öncesi seviyelerin altına gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, günü önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 3,8 düşüşle 66,86 seviyesinde kapattı. Bu seviye, 12 Haziran'daki çatışma öncesindeki 69,65 dolarlık kapanış fiyatının da yüzde 4 altına denk geliyor.

Çatışma süresince 3 ayın zirvesini gören gaz fiyatları ateşkesle sert düştü

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de, temmuz vadeli kontratlarda gaz fiyatları İsrail'in İran'a saldırısından bir gün önce, megavatsaat başına 36,17 eurodan kapanırken, saldırının gerçekleştiği 13 Haziran'da 37,89 euroya yükseldi.