Küresel afetlerin faturası 368 milyar dolar

Aon Küresel Doğal Afetler Raporu sonuçlarına göre 2024 yılında küresel doğal afetler, özellikle ABD'deki kasırga ve şiddetli konvektif fırtınalar nedeniyle 368 milyar dolarlık ekonomik kayba yol açarken sigorta pazarının yaptığı toplam ödeme 145 milyar dolar oldu. Sigorta kültürü daha yüksek olan Amerika kaynaklı afetlerin ağırlığına rağmen, toplam ekonomik zararın ancak yüzde 40'ı sigorta pazarı tarafından karşılanabildi. Sigortasız risklerin yarattığı ekonomik zarar toplumlar, işletmeler ve hükümetler için ciddi bir mali yük oluşturdu.

HELENA KASIRGASI İLK SIRADA

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Helene Kasırgası, geçen yılın eylül ayında ABD kıyılarına ulaştı ve 75 milyar dolarlık zarara ve 243 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Ekim ayında gerçekleşen Milton Kasırgası ise 35 milyar dolarlık zarar yarattı ve bu zararın 20 milyar doları sigorta pazarı tarafından karşılandı. Bu iki olay, küresel sigorta kayıpların yüzde 78'inin ABD'de gerçekleşmesinin başlıca nedenleri olarak öne çıkıyor.

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2024 yılında, her biri 1 milyar dolardan fazla ekonomik kayba yol açan en az 54 küresel afet yaşandı. Bu sayı, 44 olan 21. yüzyıl ortalamasının oldukça üzerinde. Milyar dolarlık felaketlerin sayısındaki artışın başlıca nedeni, ABD'deki şiddetli konvektif fırtına olaylarındaki artış oldu.

Yüksek riskli bölgelerde artan nüfus, varlıkların büyümesine ve doğal afetlerin yarattığı tahribatın da artmasına neden oluyor. Örneğin, kasırgaların çok olduğu Florida gibi bölgelerdeki büyümeler milyar dolarlık felaketlerin sayısını arttırıyor. Birçok bölgede, artan enflasyonun ve diğer ekonomik sebeplerin etkilerini de görüyoruz. İnşaat maliyetlerinin artması, iş gücünün azalması ve tedarik zinciri sorunları, doğal afetin yarattığı yıkımların tekrar inşa edilmesini gittikçe daha pahalı hale getiriyor.

KAYDEDİLEN EN SICAK YIL

2024'te global sıcaklık tarihteki en yüksek seviyeye çıktı. Bu durum sadece dünya genelinde yaşanan sıcak hava dalgaları ve rekor sıcaklıklarla kendini göstermedi aynı zamanda çeşitli risklerin şiddeti ve sıklığı üzerindeki sürekli etkilerle de ortaya çıktı. Bu da sıcaklık artışının etkilerini doğru bir şekilde değerlendirmek için güvenilir iklim verilerine ve analizlerine duyulan ihtiyacın altını çiziyor.

REKLAM 2024 yılında büyük ölçüde sıcak havalardan ve selden kaynaklanan doğal afetler nedeniyle 18 bin 100 kişi hayatını kaybetti. Bu rakam, 21. yüzyıl ortalaması olan 72 bin 400'ün oldukça altında kaldı. Bu, gelişmiş uyarı sistemleri, hava durumu tahminleri ve tahliye planlamasına bağlandı. Bu durum, afetlerle mücadelede güvenilir iklim verileri, analizler ve bilgilerin önemini de bir kez daha ortaya koyuyor. “SEKTÖR İNSANLARI KORUYACAK POTANSİYELE SAHİP” Raporun bulgularını değerlendiren Aon Türkiye Eş CEO'su Selda Oknas Tanbay, "Araştırmalarımız dünya genelinde iş kararlarını etkileyen dört mega trende vurguluyor; ticaret, teknoloji, iş gücü ve bu raporun odak noktası olan iklim. Aon küresel afet raporumuz iklim ile ilgili iki önemli konuyu vurguluyor. İlk olarak iklim riski diğer üç trendin her yönünü etkileyebilir. Örneğin yeni bir tesisin nerede kurulacağı veya çalışanların en iyi nasıl korunacağı gibi. İkincisi hızla değişen iklim riskleriyle başa çıkmak için reasürans sektörü yenilikleri hızlandırmalı ve artan değişen risklere yanıt vermek amacıyla yeni sermayelere erişmelidir. İklim riskleri ve aşırı hava olaylarının artık normalleşmiş haliyle başa çıkmak için Aon, veri teknoloji ve yeni nesil tahmin modellerini yatırım yaparak iç görüler sunuyor. İşletmelerin ve toplulukların daha iyi risk ve insan kararları almalarına yardımcı olma taahhüdümüzle, işletmelere yönelik daha iyi koruma sağlayan çözümler geliştiriyor ve sunuyoruz.” dedi. REKLAM 2024 yılında en fazla ekonomik kayba neden olan ilk 10 küresel afet şunlar oldu: Afet Tarih Ülke Ölü Sayısı Ekonomik Kayıp (milyar dolar) Sigorta Kaybı (milyar dolar) Helene Kasırgası 25/09-28/09 ABD, Meksika, Küba 243 75 17,5 Milton Kasırgası 08/10/- 11/10 ABD, Meksika 35 35 20 Noto Depremi 01/01 Japonya 489 18 1 Valencia Selleri 27/10 - 30/10 İspanya 231 16,1 3,9 Güney ve Orta Çin'deki Seller 09/06-14/07 Çin 470 15,7 0,4 Yagi Tayfunu 01/09-09/09 Çin, Güneydoğu Asya 816 12,9 0,7 Beryl Kasırgası 01/07 - 11/07 ABD, Karayipler, Kanada 70 7,7 3,7 Orta Avrupa Selleri 12/09 - 16/09 Orta Avrupa 29 7,5 2,1 Kuraklık 01/01 - 31/12 ABD Açıklanmadı 7,1 3,5 Şiddetli Fırtınalar 06/05 - 10/05 ABD 6 6,6 5,2 Diğer Olaylar ~15.700 166,4 87 Toplam ~18.100 368 145