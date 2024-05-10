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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Kurban emekli bayram ikramiyesi ne zaman hesaba yatacak? 2024 SGK, Bağ-Kur, EYT emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri - Merak Edilenler Haberleri

        Milyonlarca emekli soruyor: Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

        Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla beraber, emekli bayram ikramiyeleri de araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda emekli ikramiyesi 2 bin TL'den, 3 bin TL'ye çıkarılmıştı. Şimdi milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyesinin yatacağı tarihe döndü. Peki, 2024 Kurban emekli bayram ikramiyesi ne zaman, ayın kaçında hesaplara yatacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.05.2024 - 15:31 Güncelleme: 10.05.2024 - 15:31
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        • 1

          Her bayram öncesi emeklilere verilen bayram ikramiyesi yaklaşan Kurban Bayramı ile bir kez daha gündeme geldi. Bu sene Haziran'da idrak edilecek bayram için milyonlarca emekli bayram ikramiyesi alacak. Şimdi gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na döndü. Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte, detaylar...

        • 2

          KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

          Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri henüz açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz yıl 28 Haziran'da başlayan Kurban Bayramı öncesi ikramiyeler 17-23 Haziran'da ödendi.

          Bu bilgiler ışığında bu sene 16 Haziran’da başlayacak Kurban Bayramı'nın ikramiyelerinin 10 Haziran’dan önce hesaplara aktarılması bekleniyor.

          Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecek.

        • 3

          KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİNİ KİMLER ALABİLİR?

          Bayram ikramiyeleri, emeklilerin yanı sıra diğer hak sahiplerine de yatırılıyor. Dul ve yetim maaşı alanlara hisse oranına göre yatırılırken yaşlılık maaşı alanlar, şampiyon sporcular, şehit yakınları, gaziler, terörden zarar gören sivil vatandaşlar ve güvenlik korucuları da bayram ikramiyesi alacak.

        • 4

          BİRDEN FAZLA AYLIK ALANLARIN İKRAMİYE ÖDEMESİ

          SGK’dan birden fazla dosyadan gelir ve aylık alan emekli ve hak sahiplerine, en fazla ödemeye hak kazandıkları dosya üzerinden ikramiye verilecek. Örneğin bir kişi hem kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı, hem de ölen eşinden dolayı dul aylığı alıyorsa sadece kendi emekliliğinden dolayı 3000 lira ikramiye alacak. Bir kadın hem dul aylığı, hem de yetim aylığı alıyorsa en yüksek aylık aldığı dosyadaki oran üzerinden tek ikramiye alabilecek. Emekli aylığı ile birlikte sürekli iş göremezlik geliri alanlar ise sadece emekliliğinden dolayı 3000 lira ikramiye alacaklar.

        • 5

          EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

          TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri süren 8. Yargı Paketi'nde yer alan emekli bayram ikramiyesinin 3 bin TL'ye çıkarılmasına yönelik madde kabul edildi.

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