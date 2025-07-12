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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Kuraklık çiftçiyi vurdu: TZOB'dan çiftçiler için borç erteleme talebi - İş-Yaşam Haberleri

        Kuraklık çiftçiyi vurdu: TZOB'dan çiftçiler için borç erteleme talebi

        Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "İçinde bulunduğumuz hasat döneminde çiftçilerimiz kuraklıkla nedeniyle yüzde 85'lere varan oranda verim düşüklüğüyle yüzleşmiştir" dedi. Sözlerinin devamında Bayraktar, "Ülkemizin gıda arzının sürdürülebilirliği adına, doğal afetlerden zarar gören çiftçilerimizin Ziraat Bankası'na ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının faizsiz olarak en az 1 yıl ertelenmesini talep ediyoruz. Ayrıca nisan ayında yaşanan zirai don olayından zarar gören çiftçilere sigortaları olmasa da yapılacak olan yardımın kuraklıktan zarar gören çiftçilerimize de yapılmasını istiyoruz" ifadesini kullandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 10:48 Güncelleme: 12.07.2025 - 10:50
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        TZOB'dan çiftçiler için borç erteleme talebi
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        Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, içinde bulunduğumuz hasat döneminde yaşanan tarımsal kuraklıkla ilgili açıklamalarda bulundu.

        Bayraktar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        "İçinde bulunduğumuz hasat döneminde çiftçilerimiz tarımsal kuraklığın sonuçlarıyla karşı karşıya kalmışlardır. Hasat başlamadan önce Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere birçok bölgede kuraklık yaşanabileceğini ifade etmiştim.

        Nitekim içinde bulunduğumuz hasat döneminde çiftçilerimiz kuraklıkla nedeniyle yüzde 85’lere varan oranda verim düşüklüğüyle yüzleşmiştir. Kuru tarım yapılan tahıl alanlarında verimler dekara 50 kilogramlara kadar düşmüştür. Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu başta olmak üzere birçok bölgemizde çiftçilerimiz maliyetini kurtarmayacağından tarlasına biçerdöver sokamamaktadır. Yalnızca kuru tarım alanlarında değil, sulanabilen alanlarda da verimler önemli ölçüde düşmüştür."

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        Önümüzdeki dönemde hasadı başlayacak ayçiçeği üzerinde de kuraklık tehdidi bulunduğuna dikkat çeken Bayraktar, "Trakya bölgesi, Türkiye ayçiçeği ekim alanlarının yüzde 46’sını, ayçiçeği üretiminin ise yüzde 35’ini karşılayan önemli bir bölgemizdir. 1 Ekim 2024 - 30 Haziran 2025 dönemini kapsayan 2025 tarım yılı yağışları Marmara Bölgesi’nde yüzde 29 oranında azalmıştır.

        "MARMARA BÖLGESİNDE SON 54 YILIN EN DÜŞÜK YAĞIŞI"

        Haziran ayında Marmara Bölgesi son 54 yılın en düşük yağışını almıştır" değerlendirmesini yaptı.

        Bayraktar şunları dedi:

        "Kuraklıkla ilgili bir diğer önemli gösterge de sıcaklıklardır. 2025 yılı haziran ayı ülkemizde son 55 yılın en sıcak 4’üncü haziran ayı olmuştur. Marmara Bölgesi’nde ise ortalama sıcaklıklar Haziran ayında normalinin 1,5 derece üzerinde seyretmiştir.

        Önümüzdeki dönem ayçiçeği için kritiktir. Ziraat Odalarımızdan aldığımız bilgilere göre yağış azlığıyla birlikte aşırı sıcaklıkların ayçiçeği bitkisini strese soktuğu ve bunun verimde düşüşe sebep olmasından endişe duyulduğu bildirilmiştir. Yağışın olmadığı durumda ayçiçeğinde de verim kayıpları yaşanabilecektir.

        “ÇİFTÇİLERİMİZİN BORÇLARININ FAİZSİZ OLARAK EN AZ 1 YIL ERTELENMESİNİ TALEP EDİYORUZ”

        Nisan ayındaki zirai don meyve üretimimize, kuraklık ise buğday, arpa ve mercimek gibi stratejik ürünlerimize zarar vermiştir. Yani 2025 yılı tarım sektörü açısından şimdiden doğal afet yılı haline gelmiştir. Bu durum çiftçilerimizin gelirlerine yansımaktadır. Ülkemizin gıda arzının sürdürülebilirliği adına, doğal afetlerden zarar gören çiftçilerimizin Ziraat Bankası’na ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının faizsiz olarak en az 1 yıl ertelenmesini talep ediyoruz. Ayrıca nisan ayında yaşanan zirai don olayından zarar gören çiftçilere sigortaları olmasa da yapılacak olan yardımın kuraklıktan zarar gören çiftçilerimize de yapılmasını istiyoruz."

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