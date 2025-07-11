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        Haberler Ekonomi Kripto Para Kripto yatırımcıları dikkat! Bitcoin rekor tazeledi - Kripto Para Haberleri

        Bitcoin tarihi yüksek seviyesine ulaştı

        Bitcoin küresel faiz indirimlerine yönelik beklentiler ve zayıflayan ABD doları nedeniyle 116 bin dolar seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.07.2025 - 07:55 Güncelleme: 11.07.2025 - 07:56
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        Bitcoin rekor tazeledi
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        Kripto piyasası ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifesi politikasının artçı şokundan kurtulmaya devam ederken, küresel faiz indirimlerine yönelik beklentiler ve zayıflayan ABD doları nedeniyle yükselişini sürdürüyor.

        Bitcoin, bugün 116 bin dolar seviyesini aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

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        Analistler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl içinde faiz indirimleri yapacağına yönelik beklentilerin arttığını, küresel piyasalarda risk iştahının yükseldiğini belirtiyor.

        ABD Başkanı Donald Trump’ın kripto para yanlısı yaklaşımının da piyasalarda olumlu karşılandığına işaret eden analistler, kripto para yatırımları yapan şirketlerin sayısında artış yaşandığını ifade ediyor.

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