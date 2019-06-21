Kurdaki yükseliş ile Türk ürünleri ucuz hale gelirken bu gelişme ihracatı artırdı. İhracattaki artış son 12 aylık ortalamaya baktığımda dolar bazında yüzde 7.2'de kaldı. İhracat artışından daha büyük artış ise Türkiye'ye gelen turistlerin satın alınlarında gerçekleşti. Türk mallarını ucuz bulan turistler adeta mağazaları yağmaladı. Bu sonuçlar Mastercard'ın rakamlarında ortaya çıktı. Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Yiğit Çağlayan, yılın ilk çeyreğinde yabancı ülke kartları ile Türkiye'den yapılan alışverişin yüzde 71 (toplam 18.5 milyar lira) arttığı söyledi. Sadece Türk Lirası değil dolar bazında da yüzde 30'luk tırmanışta en büyük rolü harcamaları yüzde 40 artan İngilizler ile yüzde 34'luk büyümeye imza atan Ruslar üstlendi. Hollandalı turistin harcaması yüzde 26, Almanya'dan gelenlerin alışverişi ise yüzde 24 yükseldi.

EN ÇOK ALMANLAR HARCIYOR

Çağlayan'ın verdiği bilgilere göre toplam harcamalara bakıldığında ise gurbetçi vatandaşlarımızın etkisiyle Türkiye'de en çok harcama Almanya'dan alınan kartlarla yapılıyor. Her 100 liralık alışverişin 19 lirası bu kartlarla gerçekleştiriliyor. Almanya'yı yüzde 10 ile Hollandalılar ve yüzde 8 ile İngiltere takip ediyor. Rusya'nın payı 8 ve Suudi Arabistan'ın yabancı kartlarla harcamasının pastadan aldığı pay ise yüzde 7 oldu.

KİŞİ BAŞI 650 DOLAR

Yabancı kartlarla Türkiye'den yapılan harcamaların kişi başı ortalaması bu yıl ki gelişme ile yüzde 30 arttığı için 650 dolara tırmandı. Bu yıl Almanlar'ın kişi başı harcaması 740 dolar, Hollandalılar'ın 657, İngilizler'in 602 dolar oldu. Ruslar ise kişi başı sadece 390 dolar harcıyor.

GENÇLERE NAKİT YERİNE DEBİT

Özellikle online ödemeler ve elektronik ticaretteki artış ile debit (Banka kartı) kartların cirosunun yüzde 38 yükseldiğini anlatan Çağlayan, "Gençler internetten yaptıkları işlemlerde ve günlük harcamalarında banka kartını kullanıyor. İnternetten yapılan her 3 işlemden 1'si banka kartı yoluyla ödeniyor. Bazı bankaların kartlarının hem debit hem kredi kartı özelliğine kavuşması da bu gelişmeyi sağladı ancak ebeveynlerin nakit para yerine gençlere harçlıklarını banka kartı ile vermesi ve harcamaların buradan yapılması banka kartı kullanımının artmasında önemli rol oynadı" dedi.

Çağlayan banka kartlarının aynı zamanda KOBİ'ler tarafından da kullanılma oranının artmaya başladığını ve yüzde 20'lik paya ulaştığını kaydederek, özellikle KOBİ'lerin kendi aralarındaki ödemelerde banka kartının büyük kolaylık yarattığına dikkat çekti.

TOPLU TAŞIMADA KULLANILAN KART ALIŞVERİŞİ TETİKLİYOR

Mastercard'ın yürüttüğü projeler ile Türkiye'de 16 şehirde 5 milyon kişinin toplu taşıma araçlarında kredi kartı kullanarak seyahat ettiğini belirten Çağlayan, "Kullanıcıların böylece yetersiz bakiye sorunu kalmıyor. Türkiye'de vatandaşlar en çok bunun için memnuniyet duyuyorlar. Londra'da artık her yerde kredi kartı ile seyahat ediliyor. New York metrosunda yeni kullanılmaya başlandı" dedi. Çağlayan toplu taşımada kullanılan kartlardan yapılan alışverişin yüzde 50 arttığını sözlerine ekledi.