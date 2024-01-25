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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler KREDİ FAİZ ORANLARI | 2024 Ocak ayı ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları ne kadar, yüzde kaç oldu? İşte en uygun kredi veren bankalar listesi - Merak Edilenler Haberleri

        Ocak ayı ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? İşte en uygun kredi veren bankalar

        Kredi faiz oranları, yılın ilk Merkez Bankası faiz kararı toplantısının ardından gündeme geldi. Merkez Bankası Ocak ayı politika faizi 250 baz puan artışla yüzde 45'e yükseldi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın politika faizini açıklamasının ardından Vakıfbank, Ziraat, Halkbank, Garanti, Akbank, İş Bankası ve diğer özel bankaların ihtiyaç, taşıt ve konut kredi faiz oranları sorgulanmaya başlandı. İşte 2024 Ocak ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranlarında son durum...

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        Habertürk
        Giriş: 25.01.2024 - 19:30 Güncelleme: 25.01.2024 - 19:30
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        • 1

          En uygun kredi veren bankalar listesi, Merkez Bankası faiz kararının açıklanmasının ardından araştırılmaya başlandı. 2024 yılının ilk TCMB, politika faizini beklentiler doğrultusunda 250 baz puan artırdı. Merkez Bankası faiz kararı Ocak ayında yüzde 45'e yükselirken gözler "2024 Ocak ayı ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları ne kadar, yüzde kaç oldu?" sorusunun yanıtına çevrildi. İşte 2024 Ocak ayı ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları...

        • 2

          POLİTİKA FAİZİ YÜZDE 45'E ÇIKTI!

          Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Ocak ayı faiz kararı açıklandı. Yılın ilk toplantısını yapan PPK, politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çıkardı. Merkez Bankası böylece art arda 8 toplantıda faiz artışına gitmiş oldu.

        • 3

          KREDİ FAİZ ORANLARI

          Özel ve kamu bankalarının kredi faiz oranları listesi resmi internet siteleri üzerinden paylaşılıyor. Bankalar faiz oranlarında değişiklik yapabilecekleri için resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsiniz. İşte banka banka tüketici, taşıt, konut kredi faiz oranları...

        • 4

          ZiRAAT BANKASI FAiZ ORANLARI

          Tüketici kredisi: 4,24

          Taşıt kredisi: 4,05

          Konut kredisi: 3,89

        • 5

          HALKBANK FAİZ ORANLARI

          İhtiyaç kredisi: 4,09

          Taşıt kredisi: 4,09

          Konut kredisi: 3,59

        • 6

          VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

          Konut kredisi: 3,79

          İhtiyaç kredisi: 3.89'dan başlayan oranlar

          Taşıt kredisi: 4,06

        • 7

          AKBANK FAİZ ORANLARI

          İhtiyaç kredisi: 3,73

          Taşıt kredisi: 3.69

          Konut kredisi: 3,03

          YAPI KREDİ FAİZ ORANLARI

          Bireysel ihtiyaç kredisi: 4,99

          Konut kredisi: 3,20

          Taşıt kredisi: 4,99

        • 8

          İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI

          İhtiyaç kredisi: 3,71

          Taşıt kredisi: 3,85

          Konut kredisi: 2,87

          DENİZBANK FAİZ ORANLARI

          Konut kredisi: 3.79

          Taşıt kredisi: 4.49

          İhtiyaç kredisi: 4,88

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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