Kredi faiz oranları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Koronavirüs sebebiyle bankalar ihtiyaç, taşıt ve konut kredileri için faiz oranlarında da güncellemeye gitti. Halkbank'ta hızlı ihtiyaç kredisi faiz oranı 1,41 iken taşıt ve konut kredilerinde ise 1,09 kredi faiz oranı bulunuyor. Ziraat Bankası'nda ise ihtiyaç kredisi 1,38, taşıt kredisi 1,42 konut kredisi ise 1,35 oldu. İşte detaylar...