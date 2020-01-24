AA

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ( KOSGEB),2015-2019 döneminde kadın girişimcilere ait 55 bin 46 işletmeye toplam 1 milyar 5 milyon 363 bin 551 lira destek sağladı.

AA muhabirinin 2020 Yılı Bütçe Gerekçesi ve KOSGEB verilerinden derlediği bilgiye göre, kurum, kadınların iş gücüne kazandırılmasına yönelik çalışmalarını son yıllarda yoğunlaştırırken, bu alanda sağlanan desteklerde de önemli artış gerçekleşti.

Kadın girişimcilere, 2015'te 57 milyon 933 bin 100 lira olan destekler 5 yılda 5 katına çıkarak 2019 sonunda 298 milyon 285 bin 791 liraya yükseldi.

Desteklerden faydalanan girişimci kadınlara ait işletme sayısı da 5 yılda 3 kat arttı. Bu sayı 2015'te 5 bin 681 iken, geçen yıl 14 bin 978'e yükseldi.

Bu noktada KOSGEB destek programları kapsamında 2015-2019 döneminde kadın girişimcilere ait 55 bin 46 işletmeye toplamda 1 milyar 5 milyon 363 bin 551 liralık teşvik sağlandı.

GİRİŞİMCİLERİN "ENGELLERİNİ" KALDIRAN DESTEK

KOSGEB'in bu dönemde engelli girişimcilere sağladığı desteklerde de düzenli artış oldu.

Engelli girişimcilere sağlanan destekler, 2015'te 1 milyon 329 bin 790 lirayken 4 kat artarak 2019 yılında 5 milyon 388 bin 139 liraya ulaştı.

Engelli girişimcilere ait işletme sayısı da 5 yılda 2 katına çıktı. Bu işletmeler 2015'te 133, geçen yıl 283 olarak olarak kayıtlarda yer aldı.

Başkanlığın destek programlarıyla 5 yılda engelli girişimcilere ait 1121 işletmeye toplam 19 milyon 256 bin 452 lira destek verildi.

Böylece, KOSGEB tarafından 5 yılda 56 bin 167 girişimci kadın ve engelliye toplam 1 milyar 24 milyon 620 bin lira kaynak sağlandı.

YENİ PROJELER YOLDA

KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt, AA muhabirine, kadın ve engelli girişimci sayısındaki artıştan memnuniyet duyduklarını ve bunu artırmaya yönelik projelere gelecek dönemde de devam edeceklerini söyledi.

Kadınlar ve engellilerin girişimcilik desteklerinden geçmiş yıllara göre daha fazla yararlandıklarını belirten Uzkurt, toplumda girişimcilik ruhunun yaygınlaşması için sundukları eğitimleri de e-Akademi Sistemi'yle sanal ortama taşıyarak herkes için ulaşılabilir hale getirdiklerini, eğitimlere katılımdaki fiziki zorlukları aştıklarını ve daha çok kadın ve engelliye ulaştıklarını bildirdi.

Uzkurt, "Örgün eğitim verilirken kadınlar çocuklarını bırakıp gelemiyordu, şimdi internet üzerinden bu eğitimlere rahatça katılabiliyorlar. Engelliler için de sanal ortamda verilen girişimcilik eğitimleri fiziksel zorlukların önüne geçiyor. Daha çok kadın ve engelliye girişimcilik eğitimi verebilmemizde e-Akademi'ye geçmemiz önemli bir adım." dedi.

Kadınların hem işlerinde hem de kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanmada oldukça hassas olduklarını vurgulayan Uzkurt, "Kadınlar işlerini çocukları gibi sahipleniyor. Bazı büyük firmalarımız, kadın girişimcilere bayilik vermek suretiyle KOSGEB ile iş birliği yapmak istiyor. Önümüzdeki dönemde girişimci kadın ve engellilerin yeni iş imkanları bulmaları için önemli adımlar atacağız." diye konuştu.

KADINLAR VE ENGELLİLERE İLAVE DESTEKLER SUNULUYOR

KOSGEB, kadın ve engelli girişimci sayısını artırmak amacıyla Girişimciliği Geliştirme Destek Programı kapsamında mevcut destek tutarına ilave 5 bin lira kaynak sağlıyor. Kurum, Nitelikli Eleman İstihdam Desteği kapsamında istihdam edilen kadın ve engellilere de mevcut destek oran veya tutarlarına ek yüzde 20 destek veriyor.

Kadınların kendi imkanlarıyla gelir elde edebilmeleri konusunda bilinçlendirilmeleri, iş gücüne kazandırılmaları ve kadınlar arasında girişimcilik kültürünün geliştirilmesi, engellilere yönelik istihdam olanakları ve engelli istihdamına ilişkin teşvikler konusunda özel sektörün bilinçlendirilmesi amacıyla 81 ilde 92 KOSGEB müdürlüğü aracılığıyla bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri de gerçekleştiriliyor.

11'inci Kalkınma Planı kapsamında da KOSGEB tarafından kadınların ekonomik faaliyetlerinin geliştirilmesi için iş geliştirme süreçlerinde danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunulması, bu alandaki desteklerde kadınlara öncelik verilmesi planlanıyor.

Yıllar itibarıyla kadın girişimcilere ait işletme sayısı ve sağlanan destek tutarı şöyle:

Yıllar itibarıyla kadın girişimcilere ait işletme sayısı ve sağlanan destek tutarı şöyle:

Yıllar İşletme sayısı Destek Tutarı (TL) 2015 5 bin 681 57,933,100 2016 7 bin 515 119,184,279 2017 10 bin 898 218,481,658 2018 15 bin 974 311,478,723 2019 14 bin 978 298,285,791

Yıllar itibarıyla engelli girişimcilere ait işletme sayısı ve sağlanan destek tutarı şöyle: