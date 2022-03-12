Koronavirüste yeni vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığı, bugünün koronavirüs tablosunu açıkladı: Son 24 saatte 20 bin 465 yeni vaka tespit edildi, 132 hasta ise hayatını kaybetti

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