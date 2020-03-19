HABERTURK.COM

Koronavirüs tehdidi karşısında evlerine kapanan tüketicilerin dijital dünyadaki ayak izleri analiz edildi. Türkiye merkezli olarak dünyada 50 noktada faaliyetleri bulunan teknoloji şirketi Medianova’nın yaptığı veri analizine göre evlerinden çıkamayan kitle yoğun bir şekilde dijital servislere yöneldi.

Salgın endişesiyle evine kapanan ve teselliyi dijital eğlencede bulan tüketici, online dünyada zamanını oyun oynayarak, video izleyerek ve müzik dinleyerek geçiriyor. Ayrıca bu dönemde online eğitim platformlarındaki hareketlilik artış gösterirken, market alışverişleri de dijitale kayıyor.

OYUN TRAFİĞİ YÜZDE 200 ARTTI

2005’te İstanbul’da kurulan Medianova’nın analizlerine göre tüm dünyada dijital oyun şirketlerinin trafiği yüzde 200 artış gösterdi. Latin Amerika ve Ortadoğu ülkelerinde dijital oyunlar trafiğindeki yüzde 100 seviyesinde gerçekleşirken Türkiye’deki artış yüzde 200’lere ulaştı.

Tüketiciler online oyunların yanı sıra e-spor gibi diğer eğlence servisleri tüketimine de ağırlık verdiler. Dijital veriler tüketicilerin geçen haftaya oranla daha çok e-spor seyrettiğini ortaya koyarken genel e-spor tüketimi ise yüzde 60 oranında arttı. Karaoke gibi eğlence servislerindeki artış ise yüzde 200’ü buldu. Analizde, bu tarz dijital eğlence tercihlerinin toplam tüketimdeki payı halen düşük olsa da hızla artmaya devam ettiğine dikkat çekildi.

VİDEO PLATFORMLARINDA YÜZDE 50 ARTIŞ

Açıklanan verilere göre internet ortamındaki video ve müzik gibi içerik servislerine de tüketiciler yoğun ilgi gösteriyor. Tüm dünyada TV’lerden seyredilen video servislerinde ciddi yükseliş olduğunu bildiren Medianova, bu alanda son bir haftada yüzde 45 ila 50 seviyesinde artış yaşandığını kaydetti.

Türkiye’deki yükseliş trendinin global OTT (doğrudan internetten yayınlanan içerik) servisleriyle paralel seyrettiği ifade edilirken internetteki video içeriklerine olan ilginin artarak devam etmesi bekleniyor.

ONLINE GIDADA TRAFİK YÜZDE 100’ÜN ÜZERİNE ÇIKTI

Medianova’nın analizi Doğu Avrupa ve Türkiye’deki e-ticaret verilerinde ise gerilemeye işaret ediyor. Geçen haftaya göre giyim gibi tüketim malzemeleri satan e-ticaret şirketlerinin trafiğinde yüzde 30 civarında azalma yaşanıyor. Tatil sitelerinde yüzde 60 ila yüzde 75’lik trafik düşüşü yaşanırken online çiçek perakendecilerinde de aynı seviyede azalma gerçekleşti.

Salgın tehdidinin ne kadar süreyle devam edeceğini bilemeyen tüketici, öncelikle temel ihtiyaçlara odaklanarak gıda gibi tüketim malzemelerine yöneliyor. Bu süreçte dışarıdaki konvansiyonel marketler yerine dijital alanda, mümkün olduğunca temassız alışveriş yapmaya özen gösteren kitle online gıda marketlerinin trafiğini yüzde 100’ün üzerinde artırmış durumda. Ancak online gıda marketlerinin yoğun talep karşısında teslimat işlemlerinde güçlük yaşadığı da gözleniyor.

EĞİTİME TALEP 8 KAT ARTTI

Evlerde geçirilen bu süreci en yararlı şekilde değerlendirmek isteyen kesimse online eğitime yöneldi. Hem öğrenciler hem de beyaz yakalılar kendine ve geleceğe yatırım hedefiyle online eğitim sitelerine yöneldi. Medianova verilerine göre öğrencilere yönelik online eğitim platformlarında şimdiden 8 kat trafik artışı var. Şirketlere yönelik online eğitim platformlarında ise yüzde 150’lik bir trafik artışı görülüyor.

Söz konusu verilere ilişkin bir değerlendirme yapan Medianova CEO’su Serkan Sevim, koronavirüsünün tüm dünyayı ciddi anlamda sınava soktuğunu ve insanlığı dijital servislere doğru yönelttiğini kaydetti. Sevim, “Verilere göre Türkiye tüm dünya ile benzer bir dijital tüketim içinde” dedi.