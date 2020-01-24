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Türk Hava Yolları( THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Çin'de ortaya çıkan koronavirüs ile ilgili gerekli tedbirlerin Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü tavsiyeleri doğrultusunda alındığını söyledi.

Ekşi Twitter hesabından bu sabah yaptığı açıklamada süreç ve tedbirlerin yakından takip edildiğini duyurdu.