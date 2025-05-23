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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Kordsa'ya yeni CEO - İş-Yaşam Haberleri

        Kordsa'ya yeni CEO

        Kordsa, firmanın CEO'luğuna Ergun Hepvar'ın getirildiğini açıkladı. Hepvar, 1 Haziran itibarıyla yeni görevine başlayacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2025 - 18:14 Güncelleme: 23.05.2025 - 18:14
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        Kordsa'ya yeni CEO
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        Sabancı Holding iştiraklerinden Kordsa’da yeni CEO ataması gerçekleştirildi. Kordsa tarafından Kamuoyunu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, Ergun Hepvar’ın Kordsa CEO’luğu görevine getirildiği duyuruldu. Firmadan yapılan açıklamaya göre iş hayatında 35 yıla yakın tecrübesi bulunan ve bugüne kadar farklı küresel şirketlerde liderlik rolleri üstlenen Ergun Hepvar, 1 Haziran 2025 tarihi itibarıyla yeni görevine başlayacak.

        Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sabancı Holding Malzeme Teknolojileri Grubu ve Kordsa Yönetim Kurulu Başkanı Burak Orhun, “Bugün dünyadaki dönüşüme yön verebilmek, farklı alanlardaki tecrübeleri bir araya getirebilmeyi zorunlu kılıyor. Bu kapsamda, Ergun Hepvar’ın sahip olduğu küresel iş tecrübesi ve kültürü, tedarik zinciri yönetimi, inovasyon, dijital dönüşüm, yapay zeka ve ileri veri analitiği gibi alanlarda edindiği tecrübeler, Kordsa’nın ileri malzeme şirketine dönüşümüne büyük güç verecektir. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

        Ergun Hepvar, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra, California Üniversitesi Berkeley - Haas School of Business’ta MBA programını tamamlamıştır. 1992-1997 yılları arasında Unilever’de Tedarik ve Sistem Yöneticiliği rollerinde kariyerine başlamış, sonrasında C-Bridge Internet Solutions’ta Yönetim Ortağı olarak çalışmıştır. 2002- 2003 yılları arasında Apple’da Global Proje Yöneticisi olarak görev almıştır. 2003-2005 yılları arasında TNT (şimdiki adı ile CEVA) Lojistikte Bilgi Teknolojileri Direktörü olarak çalışmıştır.

        Ergun Hepvar, 2005-2010 yılları arasında Sabancı Holding bünyesinde CIO olarak, Topluluk çapında bilgi teknolojileri stratejilerini yönetmiş, kurumsal dijital dönüşüm programlarını hayata geçirmiştir. 2010-2013 yılları arasında Akçansa’da Tedarik Zinciri ve Lojistikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev almıştır. 2013-2020 yılları arasında Olmuksan International Paper Türkiye CEO’su ve Ülke Direktörü olarak görev yapan Ergun Hepvar, son olarak International Paper’ın ABD merkezinde İnovasyon, Veri ve İleri Analitik Direktörü olarak çalışmıştır. Bu görevinde kurumsal ölçekte yapay zeka ve veri stratejilerini hayata geçirmiş; operasyonel mükemmeliyet, sorumlu yapay zeka ve teknoloji entegrasyonu üzerine katkıları olmuştur.

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