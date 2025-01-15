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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Konya Çevre Yolu’nun 2. etabı trafiğe açılıyor - İş-Yaşam Haberleri

        Konya Çevre Yolu’nun 2. etabı trafiğe açılıyor

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımlarıyla Konya Çevre Yolu'nun 2. etabı trafiğe açılacak. 17 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek tören ile Afyonkarahisar ve Aksaray aksları arasındaki 30 kilometrelik kesim hizmete sunulacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2025 - 14:50 Güncelleme: 15.01.2025 - 14:50
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        Konya Çevre Yolu'nun 2. etabı trafiğe açılıyor
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Konya Çevre Yolu 2. Kesimi’nin 17 Ocak günü trafiğe açılacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleşecek tören ile Afyonkarahisar ve Aksaray aksları arasındaki 30 kilometrelik kesim hizmete sunulacak.

        İpek Yolu güzergahında yer alan Konya’nın tarih boyunca Anadolu’nun önemli yerleşimlerinden olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Günümüzde de ülkemizin ana ulaşımını sağlayan doğu-batı ve kuzey-güney yönlerinde uzanan karayolu bağlantıları ile önemli bir kavşak noktası konumundadır” dedi.

        Uraloğlu, Konya Çevre Yolu’nu toplam 122 kilometre uzunluğunda projelendirdiklerini belirterek, 22 kilometrelik ilk kısım çalışmalarını 2020 yılında tamamlayarak trafiğe açtıklarını anımsattı. “2. Kısım 46 kilometre, 3. Kısım ise 54 kilometre uzunluğunda. Yolun tamamını 6 şeritli bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında projelendirdik” ifadelerini kullandı.

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        Çevre yolunun 2. kısmında yürütülen yapım çalışmalarında Afyonkarahisar- Aksaray aksı arasında kalan 30 kilometrelik kesimin tamamlanarak hizmete sunulduğunu belirten Uraloğlu, “Trafiğe açılacak kesimde 3 köprülü kavşak, 1 viyadük, 3 köprü, 18 altgeçit, 57 menfez inşa edilmiş, 44 bin fidan dikilmiştir. Aksaray-Adana aksı arası 16 kilometrede de çalışmalar devam etmektedir.” açıklamasında bulundu.

        Proje ile; bölgeler arası önemli bir geçiş noktasında bulunan Konya’nın taşıdığı transit trafik yükünün çevre yoluna aktarıldığını anlatan Uraloğlu, “Günümüzde Konya şehir içinde kalan eski çevre yolundaki trafiğe nefes aldırılacak. Önemli turizm ve ticaret merkezlerine hızlı ve güvenli trafik akışı ile Konya’nın ulaşım standardı artırılarak sosyal ve ekonomik gelişmesine katkı sağlanacak.” şeklinde konuştu.

        YILLIK 6 MİLYAR TL TASARRUF

        Afyonkarahisar aksı ile Aksaray aksı arasında mevcut yol üzerinden 40 kilometre kat edilerek sağlanan ulaşımın çevre yolunun trafiğe açılacak kesimi ile 10 kilometre kısaltıldığını belirten Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        “Seyahat süresi 49 dakikadan 17 dakikaya düşürülmüştür. Böylece zamandan 4,6 milyar, akaryakıttan 1,4 milyar olmak üzere yıllık toplam 6 milyar lira tasarruf sağlanacak, karbon emisyonu 81 bin 400 ton azaltılacaktır.”

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