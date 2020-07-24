Konutlardaki elektrik tüketimi "şehir değiştirdi"

Türkiye genelinde 1 Haziran'da başlatılan normalleşme adımları sonucunda evde geçen sürenin azalmasıyla İstanbul Avrupa Yakası'nda mesken abonelerinin elektrik tüketimi düşerken, şehirler arası giriş-çıkış yasağının kalkması ve memlekete dönüşlerin başlamasıyla Sivas, Tokat ve Yozgat'ta meskenlerin elektrik tüketimi arttı.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ),Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ (AEDAŞ) ve Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ'nin (ÇEDAŞ) normalleşme sürecenin elektrik tüketimine etkisini ortaya koyduğu örneklem çalışmasında, söz konusu üç bölgenin 15 Haziran-14 Temmuz 2019 ve 13 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihlerini kapsayan 30 günlük elektrik tüketim verileri kıyaslandı.
AA muhabirinin çalışmadan derlediği bilgilere göre, Türkiye genelinde 1 Haziran'da normalleşme adımlarının atılmasıyla meskenlerdeki elektrik tüketimindeki değişimler dikkati çekti.
Normalleşme adımlarıyla İstanbul Avrupa Yakası'nda haziran başından itibaren AVM'ler, restoran, kafe ve parklar açılırken pek çok şirkette de normal çalışma düzenine geçildi. Evde geçen sürenin azalmasıyla birlikte elektrikli ev aletlerinin kullanımı da düştü.
Söz konusu dönemde, İstanbul Avrupa Yakası'nda meskenlerde elektrik tüketimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 azalışla 170 milyon kilovatsaate geriledi.
AEDAŞ'ın hizmet bölgesi Antalya, Isparta ve Burdur'da ise toplam elektrik tüketimi aynı dönemde yüzde 8,1 düşüşle 60,4 milyon kilovatsaat seviyesinde gerçekleşti. Mesken abonelerinin elektrik tüketiminde, evde geçirilen zamanın azalmasının yanı sıra hava sıcaklıklarının geçen yıla göre daha düşük olması etkili oldu.
- MEMLEKETE GİDİŞ DÖNÜŞ ELEKTRİK TÜKETİMİNİ ARTIRDI
Öte yandan, ÇEDAŞ'ın elektrik dağıtım hizmeti verdiği Sivas, Tokat ve Yozgat'ta ise normalleşmeyle meskenlerde elektrik tüketimi artışa geçti.
Şehirler arası giriş-çıkış yasağının kalkması, 65 yaş üstü vatandaşların memleketlerine gitmelerine izin verilmesi ve yayla sezonun açılması gibi nedenlerin etkisiyle bu illerdeki elektrik tüketimi söz konusu dönemde meskenlerde yüzde 7,7 artarak 29,5 milyon kilovatsaate ulaştı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye'de de tedbir amacıyla vatandaşların evde kalması sonucu mart-nisan aylarında konutlarda elektrik tüketiminde yüzde 15'e varan artış görülmüştü.
Türkiye'nin 1 Haziran itibarıyla normalleşme adımlarını atmasıyla, pek çok kurum kademeli olarak rutin çalışma düzenine geçerken, seyahat ve sokağa çıkma kısıtlamaları kaldırılmış, şehirler arası seyahatlerde de artış yaşanmıştı.
BEDAŞ yaklaşık 5,2 milyon, AEDAŞ 2,2 milyon ve ÇEDAŞ da 1 milyonun üzerinde olmak üzere toplam 8,4 milyon aboneye elektrik dağıtım hizmeti veriyor.
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