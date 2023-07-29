Kongre oturumundaki UFO iddialarına Pentagon'dan yanıt

Kirkpatrick, mektubunda "Getirebileceği kariyer riskleri hakkında anlaşılır endişelerine rağmen AARO'ya katılmayı seçen Savunma Bakanlığı ve istihbarat topluluğu yetkilileri için bu oturumun ne kadar aşağılayıcı olduğunu belirtmem gerek" görüşünü paylaştı.