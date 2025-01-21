Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.051,65 %0,22
        DOLAR 35,6300 %0,16
        EURO 36,8867 %-0,52
        GRAM ALTIN 3.113,73 %0,46
        FAİZ 38,60 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 34,92 %-0,12
        BITCOIN 103.477,00 %0,96
        GBP/TRY 43,6041 %-0,61
        EUR/USD 1,0346 %-0,67
        BRENT 78,83 %-1,67
        ÇEYREK ALTIN 5.090,96 %0,46
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam KÖİ havalimanlarından 34.6 milyar TL gelir - İş-Yaşam Haberleri

        KÖİ havalimanlarından 34.6 milyar TL gelir

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kamu-Özel işbirliği (KÖİ) kapsamındaki havalimanlarından devletin 2024 yılı gelirinin toplam 37 milyar 628 milyon 62 bin 433 lira olacağını bildirdi. Bakan Uraloğlu, "2024 yıl sonu gelirleri ile birlikte KÖİ havalimanlarından elde edilen gelir 344 milyar 648 milyon 402 bin liraya ulaşacak" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2025 - 12:23 Güncelleme: 21.01.2025 - 12:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        KÖİ havalimanlarından 34.6 milyar TL gelir
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’de toplam 58 aktif havalimanı bulunduğunu belirterek “Bunların 11 tanesi ise Kamu-Özel İşbirliği projeleri. Söz konusu havalimanları, ticaretin ve lojistiğin hızlanmasında önemli rol oynuyor. Havalimanlarından elde edilen kira gelirleri, sadece uçuş alanlarının işletilmesiyle kalmıyor, aynı zamanda Türkiye'nin büyüyen ekonomisine de önemli bir katkı sağlıyor” ifadelerini kullandı.

        Bakan Uraloğlu, özellikle İstanbul Havalimanı’nın, bu projeler arasında en büyük gelir kaynağı olmaya devam ettiğini belirterek “İstanbul Havalimanı’ndan 2024 yıl sonu kirası olarak 736 milyon 179 bin 973 Euro gelir elde edilecek. Bu kapsamda garanti üstü tahsil edilecek tutar ise 44 milyon 637 bin 879 Euro ederinde. İstanbul Havalimanı, yalnızca yerel değil, küresel düzeyde de önemli bir ulaşım merkezi olarak Türkiye’nin ekonomisine ciddi bir değer katıyor” açıklamasında bulundu.

        Ankara’daki Esenboğa Havalimanı’nın da KÖİ projelerinin başında geldiğini ifade eden Uraloğlu, “Esenboğa Havalimanı’nın garanti üstü tahsil edilen geliri 2024 yıl sonu için 9 milyon 248 bin 206 Euro olacak, kira geliri ise 15 bin Euro olarak tahsil edilecek” ifadelerini kullandı.

        10 Ağustos 2024’te hizmete alınan Çukurova Havalimanı’nın ise, bölgesel kalkınma açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Uraloğlu, “Havalimanı, sadece ulaşım altyapısının güçlendirilmesine değil aynı zamanda tarım ve sanayi sektörlerinin büyümesine de yardımcı oluyor. Özellikle Akdeniz bölgesinin ekonomik yapısına katkı sağlıyor ve yerel işletmelerin lojistik ağlarını daha hızlı hale getiriyor” dedi.

        Turizm merkezlerindeki havalimanlarının da yıl boyunca ağırladığı yolcu sayıları ile dikkat çektiğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Antalya Havalimanı’ndan 2024 yıl sonu kirası olarak 100 milyon 500 bin Euro, Gazipaşa Alanya Havalimanı’ndan ise tam 100 bin dolar tahsil edilecek. İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan 57 milyon 950 bin Euro, Milas/Bodrum Havalimanı 57 milyon 360 bin Euro, Dalaman Havalimanı ise 25 milyon 380 bin Euro kira ödeyecek” diye konuştu.

        Kamu-Özel İşbirliği projeleri çerçevesinde, Türkiye’nin farklı bölgelerinde bulunan 11 havalimanından yalnızca 2024 yıl sonu için elde edilecek toplam gelirin 37 milyar 628 milyon 62 bin 433 liraya ulaşacağını kaydeden Bakan Uraloğlu, “Aynı gelirin döviz cinsinden karşılığı ise 1 milyar 24 milyon 90 bin 707 Euroyu buluyor. 2023 yıl sonuna kadar elde edilen toplam gelir 307 milyar 20 milyon 339 bin 567 lira olarak gerçekleşmişti. 2024 yıl sonu gelirleri ile birlikte bugüne kadar KÖİ kapsamındaki havalimanı projelerinin devletin kasasına 9,38 milyar Euro yani 344 milyar 648 milyon 402 bin lira kazandıracağı anlamına geliyor” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kartalkaya'da otel yangını: 10 ölü, 32 yaralı!
        Kartalkaya'da otel yangını: 10 ölü, 32 yaralı!
        Yıldız Dağı'nda otelde patlama! Yaralılar var
        Yıldız Dağı'nda otelde patlama! Yaralılar var
        İşte olağan şüpheliler! Mutfak ve tatbikat soruları!
        İşte olağan şüpheliler! Mutfak ve tatbikat soruları!
        Çarşafla kurtulmaya çalıştılar
        Çarşafla kurtulmaya çalıştılar
        Ünlülerin yangın faciası üzüntüsü
        Ünlülerin yangın faciası üzüntüsü
        "Başınız sağ olsun"
        "Başınız sağ olsun"
        İşte Okan Buruk'un Kiev 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Kiev 11'i!
        Konutta kadının yükselişi
        Konutta kadının yükselişi
        2'nci Pavlovic harekatı!
        2'nci Pavlovic harekatı!
        İsmail Kartal'ın yeni adresini duyurdular!
        İsmail Kartal'ın yeni adresini duyurdular!
        Yabancılar en çok nereden ev aldı?
        Yabancılar en çok nereden ev aldı?
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        Mopaş Marketçilik halka açılıyor
        Mopaş Marketçilik halka açılıyor
        Ahmed Kutucu'da iş imzaya kaldı!
        Ahmed Kutucu'da iş imzaya kaldı!
        Trump'tan Avrupa'ya yeni enerji tehdidi
        Trump'tan Avrupa'ya yeni enerji tehdidi
        ABD-Meksika sınırında "ulusal acil durum"!
        ABD-Meksika sınırında "ulusal acil durum"!
        Papa: Trump bunu yaparsa kara leke olur
        Papa: Trump bunu yaparsa kara leke olur
        Sanders'tan Trump'ın yemin törenindeki bu kareye tepki
        Sanders'tan Trump'ın yemin törenindeki bu kareye tepki
        Elon Musk'tan tartışmalı selamlama
        Elon Musk'tan tartışmalı selamlama
        "Onlar olmadan bir anlamı yok"
        "Onlar olmadan bir anlamı yok"
        Habertürk Anasayfa