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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam KoçZer'den medya satın alması - İş-Yaşam Haberleri

        KoçZer'den medya satın alması

        KoçZer, 2018 yılında WPP ortaklığıyla kurduğu Ingage'in tüm hisselerini devralarak medya, yaratıcılık ve teknolojiyi OneIngage çatısı altında entegre bir ajans modeline dönüştürdü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.06.2025 - 13:08 Güncelleme: 03.06.2025 - 13:08
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        KoçZer'den medya satın alması
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        Koç Topluluğu şirketlerinden KoçZer, entegre bir ajans yapılanmasına imza attı. Yapılanmanın ilk adımı 2024 yılı sonunda, KoçZer bünyesinden doğan ve 2018 yılında global reklam ve halkla ilişkiler ajansı WPP ortaklığıyla kurulan Ingage’in tüm hisselerinin KoçZer tarafından satın alınmasıyla başladı. Böylece, Ingage, yüzde 100 Koç Topluluğu şirketi haline geldi.

        Yapılan açıklamaya göre, bu dönüşümle birlikte, KoçZer bünyesindeki offline medya yönetimi, Ingage’in online medya yönetimi, teknoloji ve yaratıcılık hizmetleri tek bir yapı altında birleşerek OneIngage oldu.

        OneIngage yapılanması, KoçZer’in 2003 yılında Koç Topluluğu şirketleri için ortak medya satın alma süreçlerini yürütmeye başlamasıyla temelleri atılan medya yolculuğunun yeni bir fazı olarak konumlanıyor.

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        'TÜM HİZMETLERİ ENTEGRE ŞEKİLDE SUNUYORUZ'

        KoçZer Genel Müdürü ve OneIngage Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Turfan, yatırımın stratejik boyutu ile ilgili olarak, "21 yıl önce başlayan medya yolculuğumuz, 2018 yılında dijital pazarlama hizmetlerimizin global WPP ortaklığıyla kurumsallaşması ile devam etti. Ingage, bu birikimin dijital pazarlama alanındaki karşılığı olarak ortaya çıktı. Stratejik büyüme vizyonumuz kapsamında, medya alanındaki yatırımlarımızı artırarak 2024 yılı sonunda Ingage’in tüm hisselerini WPP’den devraldık ve yüzde 100 Koç Topluluğu şirketi haline getirdik. KoçZer olarak, OneIngage’ın 360 derece uluslararası pazarlama ve teknoloji çözümleri sunan lider bir oyuncuya dönüşme sürecine katkı sağlayacağız" dedi.

        OneIngage Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Pınar Ercan Tursun, oluşturulan yeni yapının sektörün değişen ihtiyaçlarına yanıt verdiğini kaydederek, "Artık markalar yalnızca görünür olmakla yetinmiyor; anlamlı, ölçülebilir ve stratejik iletişim kurmak istiyor. OneIngage olarak, ‘One Stop Shop’ yaklaşımımızla medya satın alma & planlama, yaratıcılık ve teknolojiyi bir araya getiriyor; tüm hizmetleri entegre şekilde sunuyoruz. Amacımız, yalnızca bugünün değil, yarının da ihtiyaçlarına yanıt verebilecek bir yapıyı birlikte inşa etmek. Bu yeni dönem küreselleşme stratejimizi hızlandıracak. Yurt dışı açılımımızı Dubai’den başlattık" diye konuştu.

        Geçtiğimiz yıl KoçZer’in yeni medya yatırımları ile Digital Panorama’yı bünyesine katmasıyla birlikte Ingage’in yaratıcı alanlardaki kabiliyetlerini geliştirme yolunda önemli bir adım atılmıştı.

        Digital Panorama yeni yapıda yoluna InCrea360 olarak devam edecek.

        InTechno360 teknoloji şirketi ise veri, teknoloji ve yapay zeka destekli pazarlama ve reklam teknolojileri geliştirerek hizmet sunacak.

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