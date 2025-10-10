Habertürk
        Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan: Antrenörlük benim için futbolculuğun önünde

        Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, kendisi için antrenörlüğün futbolculuktan daha önde olduğunu söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2025 - 18:21 Güncelleme: 10.10.2025 - 18:21
        "Antrenörlük benim için futbolculuğun önünde"
        Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, takım kaptanı Gökhan Değirmenci ve başarılı futbolcu Massadio Haidara, 15. Kocaeli Kitap Fuarı'nda taraftarlarla buluştu. Düzenlenen bilgi yarışmasında başarılı olan ilk 3 yarışmacıya imzalı forma hediye edilirken, Selçuk İnan da hediye çarkında 8 numarayı tutturan taraftarı idmana davet etti.

        "ANTRENÖRLÜK BENİM İÇİN FUTBOLCULUĞUN ÖNÜNDE"

        Bir taraftarın antrenörlük mü futbolculuk mu? sorusuna Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Biraz politik cevap vereceğim ama şu an için antrenörlük demek istiyorum. Hayat da böyle heyecansız hiçbir şey olmuyor. Heyecan duymanız ve sevmeniz gerekiyor. Hangi işi yaparsanız yapın kendinizi bütün benliğinizle vermeniz gerekiyor. Bu şekilde davranmanız gerekiyor, en azından ben buna inanıyorum. Böyle bir camiada şehrini, takımını bu kadar seven insanlara hizmet etmek istiyorum. Sahanın kenarında, oyuncuların içinden gelen duygularla o anı yaşıyorum ve bir şekilde bu takımı başarıya ulaştırmak için elimden ne geliyorsa onu yapmak istiyorum. Sizin de dikkatinizi çektiyse, hoşunuza gittiyse ne mutlu bana. Antrenörlük benim için futbolculuğun önünde" diye cevap verdi.

        GÖKHAN DEĞİRMENCİ: BAZI ZORLUKLARINI YAŞADIK

        Kocaelispor'un ligdeki hedeflerine değinen takım kaptanı ve file bekçisi Gökhan Değirmenci de, "Sezon başında yepyeni bir takım kuruldu. Ligin başında onun bazı zorluklarını yaşadık. Gerek antrenmanlarda gerekse maçlarda verilen mücadeleden biz bu takımın nereye gidebileceğini görüyoruz. Kocaelispor'un 16 yıl sonra Süper Lig'deki ilk senesi, kolay olmayacak ama biz şehri en iyi şekilde temsil edeceğiz. Kulübümüzü ve camiamızı ligin en iyi noktalarına getireceğiz" ifadelerini kullandı.

        HAIDARA: ÇOK ŞANSLIYIM

        Kocaelispor'un özel bir kulüp olduğunu ve Kocaelispor'da olduğu için şanslı hissettiğini dile getiren Massadio Haidara ise, "Taraftarın ve insanların verdiği tepkiden dolayı çok şanslıyım. Biz de sizleri mutlu etmek adına elimizden gelen her şeyi yapacağız" şeklinde konuştu.

