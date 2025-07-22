Koç Üniversitesi İş Bankası Yapay Zekâ Merkezi’ne Amazon Web Servıces’ten araştırma desteği

Koç Üniversitesi Türkiye İş Bankası Yapay Zekâ Uygulama ve Araştırma Merkezi (KUIS AI), Amazon Web Services’in (AWS) sağladığı Bulut Araştırma Kredisi desteğiyle çalışmalarını güçlendiriyor. Görüntü işlemeden doğal dil işlemeye kadar geniş bir yelpazede projeler yürüten merkez, bu destekle Türkiye’nin yapay zekâ alanındaki araştırma kapasitesini artırmayı amaçlıyor. Araştırmacılar, proje başına 10.000 dolara kadar sunulan bu kredilerle mevcut projelerini ilerletecek ve yeni fikirleri hayata geçirecek.

BULUT TEKNOLOJİSİYLE SINIRSIZ İNOVASYON

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AWS’nin ölçeklenebilir bulut altyapısı, büyük veri setleriyle çalışmayı ve yüksek hesaplama gücü gerektiren modellerin eğitimini kolaylaştırıyor. KUIS AI araştırmacıları, AWS Skill Builder platformu üzerinden bireysel eğitim hesaplarıyla bulut teknolojilerinde uzmanlaşırken, AWS uzmanlarından mimari tasarım desteği de alıyor. Bu altyapı, fiziksel donanım kısıtlamalarını ortadan kaldırarak yapay zekâ araştırmalarını hızlandırıyor.

BUGÜNÜN FİKİRLERİ, YARININ ÇÖZÜMLERİ

KUIS AI Direktörü Prof. Dr. Çiğdem Gündüz Demir, yapay zekânın toplumların dönüşümünde kritik bir rol oynadığını belirtti. Demir, “Araştırmacılarımızın yenilikçi fikirlerini hayata geçirebilmesi için AWS’in bulut bilişim çözümleri çok değerli. Bu iş birliği, Türkiye’nin yapay zekâ alanında daha rekabetçi ve üretken bir konuma ulaşmasına katkı sağlıyor. Bugünün fikirleri, yarının çözümlerine dönüşecek” diye konuştu.

KUIS AI’NIN VİZYONU VE ÇALIŞMALARI 2020’de Koç Üniversitesi ve İş Bankası iş birliğiyle kurulan KUIS AI, makine öğrenmesi, bilgisayarlı görü, doğal dil işleme, robotik ve biyolojik veri analizi gibi alanlarda öncü araştırmalar yürütüyor. Merkezde, 19’u yapay zekâ uzmanı olmak üzere 51 öğretim üyesi ve 80’den fazla lisansüstü öğrenci görev yapıyor. KUIS AI, üniversite-sanayi iş birlikleriyle endüstriyel yapay zekâ uygulamalarını desteklerken, teknik seminerler ve toplumsal farkındalık etkinlikleriyle ekosistemi güçlendiriyor.