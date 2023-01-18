Koç'un projesi dünyaya örnek gösterildi

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İklim kriziyle birlikte küresel ölçekte görülme sıklığı ve şiddeti artan orman yangınları hakkında, Koç Topluluğu şirketlerinden KoçDigital'in Tarım ve Orman Bakanlığı ile iş birliği içerisinde geliştirerek Dünya Ekonomik Forumu (WEF) bünyesinde paylaşımına öncülük ettiği yapay zekâ temelli projesi FireAId, zirve kapsamında yayınlanan özel bir raporda dünya geneline örnek uygulama olarak gösterildi.

"Orman Yangınlarıyla Mücadelede Sonraki Aşama: FireAId Pilot Projesi ve Ölçeklendirme (The Next Frontier in Fighting Wildfires: FireAId Pilot and Scaling)" isimli detaylı proje raporunda Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu'nun önsözüne yer verildi.

Raporda ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'in açıklamaları yer aldı.

'TİCARİ BİR PROJE DEĞİL'

Öte yandan, Davos kapsamında WEF Yapay Zekâ ve Makine Öğrenme Platform Başkanı Kay Firth Butterfield'ın moderatörlüğünde proje hakkında düzenlenen özel panele Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu da katıldı.

FireAId'in, dinamik yangın risk haritası oluşturmanın yanı sıra, yangına hızlı müdahale imkânı sağladığını açıklayan Levent Çakıroğlu, "Toplamda 14 farklı veri seti içinden 400'den fazla değişkenin kullanıldığı model, kamu kurumlarının yangınla mücadelede veriye dayalı daha doğru kararlar almalarına yardımcı olurken, önemli bir zaman da kazandıracak. Geçtiğimiz yıl pilot proje ile elde ettiğimiz başarılı sonuçlar, modelimizi daha fazla paydaşla geliştirme ve dünyanın farklı coğrafyalarında uygulama konularında bizleri cesaretlendirdi. FireAId'in WEF tarafından dünyaya örnek uygulama olarak gösterilmesinden ülkemiz ve topluluğumuz adına gurur duyuyoruz. Topluluğumuzun yapay zekâ alanındaki kabiliyetlerini dünyamızın iyiliği için değerlendirmeye ve paylaşmaya devam edeceğiz" dedi.

Projenin daha da geliştirilmesi için ilgili tüm paydaşlarla, uluslararası kuruluşlarla ve özellikle orman yangını riski yüksek olan ülkelerle çalışmak istediklerini söyleyen Levent Çakıroğlu, projede daha fazla iyileştirme yapılması için kullanılan algoritma ve kaynak kodlarını bir karşılık beklemeden, iş birliği içerisinde paylaşmaya hazır olduklarını belirtti.

FireAId'in ticari bir proje olmadığının altını çizen Levent Çakıroğlu, "Ülkemizin Güney Ege ve Batı Akdeniz bölgelerinde 44 bin kilometrekarelik bir alanı kapsayan pilot uygulamamızı Orman Genel Müdürlüğümüzün de görüşleriyle Türkiye'nin tüm bölgelerine genişletmek üzere çalışmalarımıza başladık. Buna paralel olarak, dünya genelinde veri sağlayıcılar ve pilot uygulama ortaklarıyla çalışmaya hazırız. Özel sektörün teknoloji becerilerini, kamu sektörünün deneyimini ve akademinin bilgi birikimini ortak fayda odağında koordineli bir şekilde bir araya getirebilirsek, uluslararası iş birliklerini yaygınlaştırabilirsek, çözümünde küresel bir koordinasyon gerektiren tüm sorunlara uzun vadeli ve kalıcı çözümler bulabileceğimize inanıyoruz" diye konuştu.

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) bu yıl 'Parçalanmış Bir Dünyada İş Birliği (Cooperation in a Fragmented World)' ana teması etrafında 130 ülkeden 2 bin 700 lideri bir araya getiriyor.

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