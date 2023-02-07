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Koç deprem bölgesine akaryakıt ve yemek tankeri gönderiyor

Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, Koç Topluluğu şirketlerinin katılımıyla Kriz Koordinasyon Merkezi kurduklarını açıkladı. Çakıroğlu, "Şirketlerimizin katılımıyla oluşturduğumuz Kriz Koordinasyon Merkezimizde, sahadaki acil ihtiyaçların tespit ve teminini sağlıyor, ilk yardım ve kurtarma çalışmalarına katılacak ekiplerimizi bölgeye yönlendirmek üzere hazırlıkları koordine ediyoruz. Dün akşam itibarıyla 4 tanker akaryakıt deprem bölgelerine ulaşmak üzere yola çıktı, bugün itibarıyla 5 tanker daha yola çıkacak şekilde planlama yapıldı. Gaziantep’e ulaşacak bir yemek tırı hazırlandı" dedi

Giriş: 07.02.2023 - 16:50 | Güncelleme: ABONE OL
Koç deprem bölgesine akaryakıt ve yemek tankeri gönderiyor
HABERTURK.COM

Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve birçok ili etkileyen depremler ile ilgili bir mesaj yayımladı.

Koç Topluluğu'nun deprem bölgesi ile ilgili çalışmalar başlattığını bildiren Çakıroğlu, "Faaliyet gösterdiğimiz birçok alandaki şirketlerimizle birlikte deprem felaketinin yaralarını sarmak ve ihtiyaç sahiplerine hızla ulaşmak üzere depremlerin meydana geldiği an itibarıyla kapsamlı bir çalışma yürütmekteyiz. Bu bağlamda şirketlerimizin katılımıyla oluşturduğumuz Kriz Koordinasyon Merkezimizde, sahadaki acil ihtiyaçların tespit ve teminini sağlıyor, ilk yardım ve kurtarma çalışmalarına katılacak ekiplerimizi bölgeye yönlendirmek üzere hazırlıkları koordine ediyoruz" dedi.

İlk 24 saat içinde Koç Topluluğu şirketlerinden 236 çalışanın arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere yola çıktığını ve arama kurtarma çalışmalarında aktif olarak görev almaya başladığını belirten Çakıroğlu, "Çalışma arkadaşlarımız an itibarıyla 13 vatandaşımızı enkaz altından kurtardı. Diğer yandan öncelikli acil ihtiyaç olarak belirlenen elektrikli ısıtıcı, kıyafet, battaniye, lamba, ocak, piknik sobası, tıbbi yardım, karavan ve temel gıda ürünlerinin bölgeye gönderimi için topluluk şirketlerimiz sorumluluk üstlendi. Dün akşam itibarıyla 4 tanker akaryakıt deprem bölgelerine ulaşmak üzere yola çıktı, bugün itibarıyla 5 tanker daha yola çıkacak şekilde planlama yapıldı. Gaziantep’e ulaşacak bir yemek tırı hazırlandı, her 3 saatte bir bin kişilik yemek çıkarabilme kapasitesi bulunuyor" bilgilerini paylaştı.

Afet bölgelerindeki ihtiyaçları yakından takip ettiklerini kaydeden Koç Holding CEO'su Çakıroğlu, "Topluluk şirketlerimiz ile birlikte bu ihtiyaçları karşılamak üzere var gücümüzle çalışıyoruz. Sürecin başından itibaren, Kriz Koordinasyon Merkezimiz ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile irtibat halinde, depremden zarar gören vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarda yer alan tüm çalışma arkadaşlarıma verdikleri destek için çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle depremde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar dilerim" dedi.

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