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        Haberler Ekonomi Para KKM'de vade süreleri kısıtlandı - Para Haberleri

        KKM'de vade süreleri kısıtlandı

        TCMB, bugün itibarıyla döviz ve altın dönüşümlü kur korumalı mevduat ve katılma hesaplarında 6 ve 12 ay vadeli hesap açma ve yenileme işlemlerinin sonlandırılmasına karar verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2025 - 08:23 Güncelleme: 20.01.2025 - 08:23
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        KKM'de vade süreleri kısıtlandı
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        Merkez Bankası (TCMB) Kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarından çıkış stratejisi kapsamında açılış ve yenileme işlemlerinde vade sürelerini kısıtladı.

        TCMB'den yapılan yazılı açıklamada "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, döviz ve altın dönüşümlü kur korumalı mevduat ve katılma hesaplarında 6 ve 12 ay vadeli hesap açma ve yenileme işlemlerinin 20 Ocak 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar vermiştir" denildi.

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