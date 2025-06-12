'Kızlar Kodlar' 3 yılda 12 bin 731 öğrenciye ulaştı

Reeder ile T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen “Kızlar Kodlar” projesi, 2024-2025 eğitim öğretim yılında da devam etti. Firmadan yapılan açıklamaya göre projenin üçüncü yılında, Konya, Sivas, Van, Trabzon ve Kocaeli illerinde düzenlenen online eğitimlerle 5857 öğrenci, yüz yüze atölyelerle 753 öğrenci uygulamalı STEAM - Maker tasarım, kodlama ve yapay zeka eğitimleriyle tanıştı.

2022 yılında başlayan “Kızlar Kodlar” projesi ile bugüne dek toplamda 15 ilden 135 okulda 12.731 öğrenci reelab.com.tr çevrimiçi eğitim portalı üzerinden bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik disiplinlerini bütünleşik olarak ele alan "STEAM" yaklaşımıyla ve MEB müfredatına uygun olarak hazırlanan eğitimlerden faydalanıyor. Eğitimlerini ve sınavlarını başarıyla tamamlayan en başarılı 1661 öğrenci, uygulamalı yüz yüze atölyeler ile öğrendikleri teorik bilgileri pratiğe dönüştürme ve ilk prototiplerini üretme imkânı buldu. Proje, öğrencilerin teknolojiye erişimini demokratikleştirirken, geleceğin yazılımcılarını, mühendislerini ve yaratıcı profesyonellerini desteklemeyi amaçlıyor.

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REKLAM "TEKNOLOJİYE ERİŞİMİ BİR HAK OLARAK GÖRÜYORUZ" Reeder Kurucu Ortağı Sezen Sungur Saral projeyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Reeder olarak teknoloji üretmenin ötesinde, bu teknolojinin herkes için erişilebilir olmasını önemsiyoruz. 2022’de ilk adımını attığımız projemiz, üç yıl içerisinde binlerce öğrenciye ulaştı. Her sene öğrenci sayısı artan projemizde İstanbul, Manisa, Samsun, Gaziantep, Mersin, Mardin, Diyarbakır, Balıkesir, Eskişehir ve Denizli, Konya, Sivas, Van, Kocaeli ve Trabzon illerine uzanan yolculuğumuzda, eğitimlerini başarıyla tamamlayan 1661 öğrenciyle bilimin, teknolojinin ve üretmenin heyecanını paylaştık. Projenin ilk 2 senesinde Maker kültürü, algoritma geliştirme, tasarım odaklı düşünme, Arduino ile kodlama, 3 boyutlu tasarım ve oyun tasarımı gibi konuları kapsayan 7 modülden oluşan çevrim içi eğitimler verildi. Projemizin 2. fazında Yapay Zekâ Eğitim Modülü” eklenerek toplam modül sayısı 8’e çıkarıldı. Kızlar Kodlar, bu fazda hem verilen eğitim hem de ulaştığı öğrenci sayısını arttırdı. Atölyelerde parlayan gözler bize gösteriyor ki, gençlerimiz sadece tüketen değil; üreten, düşünen ve dönüştüren bireyler olma yolunda ilerliyor. En büyük hayalimiz her öğrenciye STEAM farkındalığı kazandırmak ve bilimin ışığında yürüyen bir gelecek inşa etmek. Projeyi sadece bir eğitim programı değil, aynı zamanda bir kariyer basamağı olarak kurgulayarak, öğrencilere staj ve mentorluk fırsatları, yazılım geliştirme ve tasarım yarışmalarına katılım, ve girişimcilik becerileri geliştirme imkânları da sunmaya devam ediyoruz.”