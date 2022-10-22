Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geleneksel kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçılara 2023 ve 2024 yıllarında gemilerin boylarına göre destek ödemesi yapılacağını bildirdi. Peki, küçük ölçekli balıkçı gemilerine ne kadar ödenecek? İşte, detaylar...