21 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tunç, yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle alınan tedbirler kapsamında hayvan pazarlarının da kapatıldığını anımsattı.
Ramazan dolayısıyla kırmızı et tüketiminin artacağını dile getiren Tunç, ülkenin bu talebi karşılayacak hayvan varlığı bulunduğunu söyledi.
Tunç, küçük işletmelerin de elinde hayvan olduğunu belirterek, "Bu küçük işletmeler, besledikleri hayvanları hayvan pazarlarında satışa çıkarıyorlar. Şu anda Kovid-19 salgını nedeniyle hayvan pazarlarının kapalı olması küçük hayvancılık işletmelerini bir nebze de zora sokmuş durumda. Küçük işletmeler besledikleri hayvanları satamıyorlar. Biz kırmızı et üreticileri olarak hayvan pazarlarının belirli gün ve yerlerde de olsa açılmasını talep ediyoruz. Hayvan pazarlarında da gıda pazarlarında olduğu gibi önlemler alınabilir. Üreticilerimizin mağdur olmaması ve piyasaya et girebilmesi için bu çok önemli." dedi.
Hayvan pazarlarının kapalı olmasının piyasa et girişini etkilediğini vurgulayan Tunç, "Piyasaya sadece büyük bazı aracılar et sunabilir hale geldi. Tüm piyasayı ellerinde tutmaya başladılar. Bu durum ilerleyen zamanlarda sorun haline gelebilir." uyarısında bulundu.
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