Kırıkkale'de Bahşılı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan ve Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca desteklenen proje kapsamında ana arı yetiştiriciliğine başlandı.
Ana Arı Yetiştiriciliği Projesi kapsamında Bahşılı ilçesindeki 2 üreticiye 1000'er kovan ve 10'ar damızlık ana arı desteği verildi.
Üreticiler, bölgeye en uygun çeşit olan Kafkas ve Anadolu ırkını yetiştirecek ve bunları Tarım ve Orman Bakanlığının Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) Projesi kapsamında Türkiye'nin her bölgesine satabilecek.
İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ana Arı Yetiştiriciliği Projesi'nin Bahşılı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlandığını söyledi.
Projenin KOP'a sunulduğunu ve uygun bulunarak desteklendiğini dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:
"Proje, 2 bin ana arı kovanı, 20 damızlık ana arı temini ve arı yetiştiricilerinin eğitimini kapsayan 3 temel unsurdan oluşuyor. Bu, yüzde 70 destekli ve yüzde 30 üretici katkılı bir proje. Proje kapsamında ilçede 2 üreticimize 1000'er kovan ve 10'ar damızlık ana arı desteği verdik. Üreticilerimiz burada yetiştirdikleri ana arıları hem kendi ihtiyaçları için kullanacaklar hem il genelindeki arıcılara verebilecekler hem de çevre illerdeki arıcıların ana arı ihtiyaçlarını karşılamış olacaklar."
Ana arılar dijital ortamda da satılabilecek
Yılmaz, projenin ilk defa Kırıkkale'de uygulandığını, ilerleyen dönemde Kafkas ve Anadolu ırkının melez çeşidini bölgeye yayacaklarını belirterek, "Amacımız, ilimizde arı yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak ve üretimimizi artırmak. Arı yetiştiricilerimizin ve arkadaşlarımızın bu konudaki gayretleri, projenin gerçekleşmesi noktasında son derece önemli. Bir de Tarım ve Orman Bakanlığımızın yeni uyguladığı Dijital Tarım Pazarı Projesi kapsamında yetiştiricilerimizin kayıtlarını buraya yaptırdık. Ürettikleri ana arıları dijital ortamda da rahatlıkla satabilecekler. Dolayısıyla kargo kayıpları ve masraflarının da önüne geçilmiş olacak." dedi.
Bir ana arı 60 liradan satılıyor
Arı yetiştiricisi emekli öğretmen Hanefi Liman (65) da yaklaşık 25 yıldır arıcılık yaptığını ve pek çok arı ırkıyla uğraştığını söyledi.
Bu süreçte hep başkalarının ürettiği ana arıları kullandığına dikkati çeken Liman, şunları kaydetti:
"Baktık ki verim yok, projeyi duyunca yöremize en uygun Anadolu ve Kafkas ırkı arıları üretmek için tamam dedik. Bu kapsamda 1000 ana arı kapasiteli işletmemizi kurmuş bulunuyoruz. Projemizin yüzde 70'i hibe, yüzde 30'unu biz karşıladık. Damızlık bir ana arı, yanındaki 5-6 işçi arıyla kafeste gelir, biz de onu normal kovana koyarız. Normal kovanda devam ederken ondan aldığımız larvalar ve transferlerle ana arı yetiştirmeye çalışırız. Şu ana kadar 400'e yakın ana arı yetiştirdik. Bir taraftan yetiştiriyoruz, bir taraftan da satıyoruz. Anadolu ve Kafkas ırkı bir ana arıyı 60 liraya veriyorum. Şu anda 250 kovan dolu. 1000 kovanı da doldurup, sezonda 4 parti devir yaptırmak istiyoruz."
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