Kırıkkale'de ambulans ile taksi çarpıştı: 4 yaralı

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Kırıkkale'de ambulans ile ticari taksinin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

B.G. idaresindeki ticari taksi, Kaletepe Mahallesi 1043. sokakta, H.A'nın kullandığı ambulans ile çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; kazada, sürücüler ile ambulansta bulunan sağlık çalışanları P.D. ve Ü.A. yaralandı. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.