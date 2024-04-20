Kırıkkale'de ambulans ile taksi çarpıştı: 4 yaralı
Kırıkkale'de ticari taksinin ambulansla çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı
Kırıkkale'de ambulans ile ticari taksinin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
B.G. idaresindeki ticari taksi, Kaletepe Mahallesi 1043. sokakta, H.A'nın kullandığı ambulans ile çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre; kazada, sürücüler ile ambulansta bulunan sağlık çalışanları P.D. ve Ü.A. yaralandı. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.