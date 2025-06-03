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        Haberler Bilgi Ekonomi KİRA ARTIŞ ORANI HAZİRAN 2025 SON DAKİKA AÇIKLANDI: TÜİK TÜFE Haziran ayı kira artış oranı ne kadar oldu, yüzde kaç? Konut ve iş yeri kira artış zammı hesaplama

        Kira artış oranı hesaplama Haziran 2025: TÜİK TÜFE verileri ile Haziran ayı kira artış oranı ne kadar oldu, yüzde kaç?

        Haziran ayı kira artış oranı 2025 son dakika belli oldu. Mayıs ayı enflasyon verileri bugün açıklandı ve böylece Haziran ayı kira zammı netleşti. Bu noktada ev ve iş yeri sahipleri ile kiracılar ''TÜFE Haziran ayı kira artışı oranı ne kadar oldu, yüzde kaç?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere kira artış oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine dayanarak hesaplanıyor. İşte, TÜİK verileri ile Haziran ayı konut ve iş yeri kira artış oranı hesaplama...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.06.2025 - 10:10 Güncelleme: 03.06.2025 - 10:23
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        • 1

          Haziran ayı kira artış oranı 2025 TÜİK son dakika açıklaması ile belli oldu. Mayıs ayı enflasyon rakamları, bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Mayıs enflasyonu ile birlikte TEFE - TÜFE verileri belli oldu ve Haziran ayı kira zammı da netlik kazandı. Bu noktada ‘’2025 Haziran kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu, hesaplama nasıl yapılır?’’ soruları ev ve iş yeri sahipleri ile kiracıların gündeminde yerini aldı. İşte, konut ve iş yeri TÜFE Haziran ayı kira artış oranı hesaplama işlemleri.

        • 2

          2025 MAYIS AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

          2025 Mayıs ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.

          Buna göre enflasyon, mayısta aylık bazda yüzde 1,53 olurken yıllık bazda yüzde 35,41'e geriledi.

        • 3

          Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %35,41 arttı, aylık %1,53 arttı

          TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,53 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,09 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %35,41 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %45,80 artış olarak gerçekleşti.

          Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %23,13 arttı, aylık %2,48 arttı

          Yİ-ÜFE (2003=100) 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %2,48 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %12,92 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %23,13 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %30,17 artış gösterdi.

        • 4

          2025 HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLDU?

          TÜİK'in Mayıs ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte haziran ayında konut ve iş yerleri için uygulanabilecek tavan zam oranı ortaya çıktı.

          12 aylık enflasyon ortalamasına göre belirlenen kirada tavan zam oranı yüzde 45,80 oldu.

        • 5

          HAZİRAN AYI KİRA ZAMMI HESAPLAMA 2025

          Mevcut Konut Kirası: 30.000 TL

          Kira Artış Oranı: 45,80

          Haziran 2025 Kira Artış Tutarı: 13.740

          Haziran 2025 Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 43.740

        • 6

          ZAM HANGİ VERİYE GÖRE YAPILIYOR?

          Konutlar için zam oranı artışın yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranına bakılarak hesaplanır. Mal sahibi bu orana eşit veya bu orandan daha az bir oranda zam yapma hakkına sahip. Örneğin zam Ekim ayında yapılacaksa TÜİK'in açıkladığı TÜFE endeksinin ilgili yılın Eylül ayındaki 12 aylık ortalamalara göre değişim verisine bakılır.

          İşyerleri içinse zam oranı sözleşmede belirlenen oran kadar olabiliyor. Eğer sözleşmede TÜİK tarafından açıklanan endekslerden biri oranında artış yapılacağı yazıyorsa o zaman kira artışının yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan ilgili endeksinin değişim oranına bakılarak hesaplanır. Mal sahibi bu orana eşit veya bu orandan daha az bir oranda kiraya zam yapma hakkına sahip. Örneğin artış Ekim'de ayında yapılacaksa TÜİK'in o yılda ilgili endeks için açıkladığı Eylül ayı verisine bakılır.

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