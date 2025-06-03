Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %35,41 arttı, aylık %1,53 arttı

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,53 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,09 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %35,41 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %45,80 artış olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %23,13 arttı, aylık %2,48 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %2,48 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %12,92 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %23,13 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %30,17 artış gösterdi.