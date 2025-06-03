Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı! 2025 TÜİK TÜFE-ÜFE Mayıs ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu?
Mayıs ayı enflasyon verileri için bekleyiş sona erdi. Ev ve iş yeri sahipleri ile kiracılar tarafından yakından takip edilen Mayıs ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2025 Haziran ayı kira artış oranı belli oldu. Ayrıca 5 aylık enflasyon farkı ortaya çıktı. Bu veri ile birlikte memur ve emekli maaşlarına yapılacak Temmuz zammı hesaplanmasında tablo güncellendi. Peki, 2025 TÜİK Mayıs ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu, aylık ve yıllık bazda enflasyon arttı mı, düştü mü? Mayıs ayında TÜFE yüzde kaç arttı? İşte, 2025 Mayıs ayı enflasyon verileri...
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2025 Mayıs ayı enflasyon verileri TÜİK tarafından son dakika açıklandı. Mayıs enflasyon rakamları ile ev ve iş yeri sahibi ile kiracıların merakla beklediği 2025 Haziran ayı kira artış oranı da belli oldu. Yılın beşinci enflasyon rakamı, milyonlarca emekli ve memur maaşlarına yapılacak zammı belirlemede de kritik önem taşıyor. Peki, TÜİK verileri ile Mayıs ayı enflasyon oranı ne oldu, aylık ve yıllık bazda enflasyon arttı mı, düştü mü? Mayıs ayında TÜFE yüzde kaç arttı? İşte, detaylar…
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MAYIS AYI ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI
2025 Mayıs ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.
Buna göre enflasyon, mayısta aylık bazda yüzde 1,53 olurken yıllık bazda yüzde 35,41'e geriledi.
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Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %35,41 arttı, aylık %1,53 arttı
TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,53 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,09 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %35,41 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %45,80 artış olarak gerçekleşti.
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %23,13 arttı, aylık %2,48 arttı
Yİ-ÜFE (2003=100) 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %2,48 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %12,92 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %23,13 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %30,17 artış gösterdi.
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AA FİNANS BEKLENTİ ANKETİ TAHMİNİ NEYDİ?
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Haziran Salı günü açıklanacak mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 23 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete katılan ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,10 oldu. Ekonomistlerin mayıs ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,80 ile yüzde 2,75 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,10), bir önceki ay yüzde 37,86 olan yıllık enflasyonun yüzde 36,17'ye ineceği öngörülüyordu.
Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi mayıs ayı itibarıyla yüzde 31,17 olmuştu.
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