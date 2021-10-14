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CHP Genel Başkanı Kemal Kılışdaroğlu, dün gece Merkez Bankası'nın 3 yetkilisinin görevden alınması üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu eleştirdi.

Kılıçdaroğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Erdoğan ve Merkez Bankası Başkanı el ele verdi, halkımızı fakirleştiriyorlar. Bu açıkça millete zulümdür. Şunu da söyleyeyim, Merkez Bankası Başkanı’nın bu ihanette sorumluluğu gitgide artıyor. Unutmayacağım bunu" ifadelerini kullandı.

Dün gece Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Semih Tümen ve Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu (PPK) Üyesi Abdullah Yavaş görevden alındı.

Boşalan Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı koltuğuna BDDK Başkan Yardımcısı Taha Çakmak oturdu. PPK Üyeliğine ise Yusuf Tuna atandı.

Bu karar öncesi 9.09 lira civarında olan dolar kararın ardından hızlı bir yükselişle 9.18 liranın üzerini gördü.

Söz konusu görevden alma kararından önce dün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu kabul etti.