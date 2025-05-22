Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 9.420,36 %0,23
        DOLAR 38,9091 %0,10
        EURO 44,1101 %0,10
        GRAM ALTIN 4.131,26 %-0,28
        FAİZ 44,47 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 41,47 %-0,71
        BITCOIN 110.879,00 %2,40
        GBP/TRY 52,2193 %0,09
        EUR/USD 1,1295 %-0,32
        BRENT 63,87 %-1,60
        ÇEYREK ALTIN 6.753,99 %-0,29
        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda Kerevitaş, Besler Gıda oldu - Alışveriş Haberleri

        Kerevitaş, Besler Gıda oldu

        Kerevitaş, yeni dönemde Besler Gıda olarak faaliyetlerini sürdürecek. Besler CEO'su Mert Altınkılınç, "Bugün gıda sektöründe toplam 16 kategoride, yaklaşık 1500 ürün ve 57 markamızla öncü bir gıda şirketiyiz. Sürdürülebilirlik odağında güvenilir ve lider markalarımızla sadece bugüne ilham veren değil, geleceği de şekillendiren bir gıda şirketi olma hedefimizi büyüterek yolumuza Besler olarak devam ediyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.05.2025 - 10:36 Güncelleme: 22.05.2025 - 10:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kerevitaş, Besler Gıda oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye’de dondurulmuş gıda ve margarin sektöründe olan Kerevitaş, stratejik hedefleri doğrultusunda kurumsal kimliğini yenileyerek yoluna Besler Gıda olarak devam edecek.

        Dondurulmuş gıda, yağ, konserve ve sebze gibi farklı kategorilerde yurt içi ve yurt dışında tüketiciyle buluşan şirket, bu değişimi yeni dönemde uzun vadeli büyüme vizyonunu daha doğru yansıtacak bir yapı oluşturma hedefiyle hayata geçirdi.

        Şirketten yapılan açıklamada, "Şirketin temel faaliyet alanı olan gıda sektöründeki odağını yalın ve güçlü şekilde yansıtan Besler ismi, şirketin sürdürülebilir büyüme vizyonunu, tarım ve gıda sistemleri üzerindeki dönüştürücü etkisini ve bölgesel ölçekte değer yaratma hedefini de içerdiği için tercih edildi" denildi. Bu kapsamda, şirket logosu ve kurumsal görsel dili de güncellenerek sürdürülebilirlik, erişilebilirlik ve kalite temellerine dayanan iş yapış biçimiyle uyumlu, modern ve bütüncül bir marka kimliği oluşturulduğu belirtildi.

        “DEĞİŞİM, GIDADA LİDERLİĞİMİZİ FARKLI COĞRAFYALARA TAŞIYIP GÜÇLENDİRECEK”

        Yeni döneme ilişkin değerlendirmede bulunan Besler CEO’su Mert Altınkılınç, etki ettikleri geniş ekosistemde; güçlü ürün portföyü, geniş dağıtım ağı, dinamik iş modeli ve yenilikçi vizyonlarıyla dönüştürücü liderliklerini sürdüreceklerini kaydetti. Altınkılınç, sözlerine şöyle devam etti: “Bugün gıda sektöründe toplam 16 kategoride, yaklaşık 1500 ürün ve 57 markamızla öncü bir gıda şirketiyiz. Sürdürülebilirlik odağında güvenilir ve lider markalarımızla sadece bugüne ilham veren değil, geleceği de şekillendiren bir gıda şirketi olma hedefimizi büyüterek yolumuza Besler olarak devam ediyoruz.

        Bu değişimi, önümüzdeki dönem şirketimizin stratejik vizyonu kapsamında atılmış önemli bir adım olarak görüyor, gıda sektöründeki liderliğimizi farklı coğrafyalara da taşıyarak güçlendireceğine inanıyoruz. Besler olarak, yeni dönemde de inovasyon, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik ekseninde büyüme stratejilerimizi kararlılıkla sürdürürken, güvenilir ve kaliteli gıdanın herkes için erişilebilir olması misyonumuzla çalışmaya devam edeceğiz.”

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yılın 2. Enflasyon Raporu açıklanıyor
        Yılın 2. Enflasyon Raporu açıklanıyor
        Solaryumda unutulmuştu... Karar çıktı!
        Solaryumda unutulmuştu... Karar çıktı!
        O anlar kamerada... Cinayete sırtını döndü çayını yudumladı!
        O anlar kamerada... Cinayete sırtını döndü çayını yudumladı!
        Yeniden Elye Wahi!
        Yeniden Elye Wahi!
        ABD'de 2 İsrail Büyükelçiliği çalışanına silahlı saldırı
        ABD'de 2 İsrail Büyükelçiliği çalışanına silahlı saldırı
        G.Saray'dan sağ bek harekatı!
        G.Saray'dan sağ bek harekatı!
        'MİT yalanıyla istismar' davası onandı!
        'MİT yalanıyla istismar' davası onandı!
        Olay yeri: Adana... Eski kocasını sokakta vurdu!
        Olay yeri: Adana... Eski kocasını sokakta vurdu!
        Peş peşe acı haber... Orhan'dan sonra Yiğitcan da kurtulamadı!
        Peş peşe acı haber... Orhan'dan sonra Yiğitcan da kurtulamadı!
        Cihantimur soruşturmasında sıcak gelişme
        Cihantimur soruşturmasında sıcak gelişme
        Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem
        Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem
        F.Bahçe Beko final için parkede!
        F.Bahçe Beko final için parkede!
        20-20-20 kuralının tam zamanı!
        20-20-20 kuralının tam zamanı!
        Hava yolu firmaları şikayet edildi
        Hava yolu firmaları şikayet edildi
        Trump'tan muhabire sert tepki
        Trump'tan muhabire sert tepki
        Mayaların takvimi neden 2012'de sona erdi?
        Mayaların takvimi neden 2012'de sona erdi?
        İşe başlatmama tazminatını kim alır?
        İşe başlatmama tazminatını kim alır?
        Sıcaklıklar artıyor, Ege'de toz taşınımı var
        Sıcaklıklar artıyor, Ege'de toz taşınımı var
        Viking köyüne yerleştiler
        Viking köyüne yerleştiler
        ABD Başkanı Trump Güney Afrika Cumhurbaşkanını ağırladı
        ABD Başkanı Trump Güney Afrika Cumhurbaşkanını ağırladı
        Habertürk Anasayfa