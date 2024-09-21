Kerem Aktürkoğlu'ndan Mert Hakan'a gönderme
Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, derbi sonrası Mert Hakan Yandaş'a gönderme yaptı.
Giriş: 21.09.2024 - 23:35 Güncelleme: 21.09.2024 - 23:45
Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, derbi sonrası Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'a gönderme yaptı.
Geçen sezon Rams Park'ta oynanan maçın ardından Mert Hakan Yandaş ile tartışan Kerem Aktürkoğlu, maç sonunda Yunus Akgün'ün paylaşımına cevap verdi.
Yunus Akgün, "Burada kalmıştık" yazarken Kerem Aktürkoğlu bu açıklamaya, "Kulübeden izlesin" cevabını verdi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ