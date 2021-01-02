HABERTURK.COM

Keiretsu Forum Türkiye melek yatırımcıları tarafından, otomotiv sektöründe yer alan servis noktaları ile yedek parça markalarının dijital dönüşümüne hizmet eden Servislet girişimine 5 milyon TL değerleme üzerinden yatırım yapıldığı açıklandı.

Yapılan açıklamada, 2017 yılında kurulan Servislet'in, otomotiv sektöründe ürün ve bağlı hizmetlerin aynı platformda satışının yapılabilmesine olanak sağlamasıyla, sektördeki girişimlerden ayrıldığı kaydedildi.

Verişlen bilgiye göre, Servis sağlayıcılar ve yedek parça markaları, Servislet platformu aracılığıyla tüm bayiilerini “online” hizmet ve ürün satışına entegre ederek, bayiilerinin performansını ve karlılıklarını arttırabiliyor. Servislet, markaları dijitale taşımanın yanı sıra, servislet.com özelinde inşa etmiş olduğu pazaryeri aracılığıyla da ürün ve hizmet satıcılarının çevrimiçi görünürlüğünü geniş kitlelere yayıyor.

Michelin ve Euromaster’ın bayilerini ve online satışlarını koordine ederek, dikey entegrasyon altyapısını sağlayan Servislet, son olarak, Hankook, Kormoran ve Total markalarını da bünyesine kattı.

Şu an tüm Türkiye genelinde 650 servis noktası ile çalışan Servislet’in yıl sonu hedefinin ise bu sayıyı 1000’e çıkartmak olduğu belirtiliyor.

Girişimin, Keiretsu Forum Türkiye melek yatırımcılarının yatırımıyla, büyüme yolculuğunu daha da hızlandırmayı ve sektöre yenilikler sunmaya devam etmeyi hedeflediği kaydedildi.