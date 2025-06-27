Kazancı Holding'den 'kardeş kavgası' açıklaması

Enerji olmak üzere tarım ve turizm dahil pek çok alanda faaliyet gösteren Aksa şirketlerinin çatı kuruluşu olan Kazancı Holding, kardeşler arasında yaşanan 'pay' kavgası ile ilgili açıklamada bulundu.

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Yapılan açıklamada, "Şirketimizin Genel Kurul toplantısı, 25 Haziran 2025 tarihinde şirket merkezinde hissedarların ve hissedar temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Genel Kurul gündeminde yer alan tüm maddeler oy birliğiyle kabul edilmiş ve onaylanmıştır. Genel Kurul bitiminde şirketin hisse yapısıyla ilgili Sayın Mehmet Kazancı’nın şerh koyma talebi ayrıca karşılanarak tutanağa eklenmiş ve toplantı olağan bir şekilde sonlandırılmıştır. Ancak toplantı bitiminde Sayın Mehmet Kazancı şirket binasını terk etmemiştir.

Genel Kurul nedeniyle şirketimize geldiği andan çıkışına kadarki süreçte çalışanların ve çalışma ortamının huzurunu bozan davranışlarda bulunmuştur. Bu davranışları ve yayınlamış olduğu videodaki bütün mesnetsiz iddia ve ithamları hakkında hukuki haklarımızı korumak üzere yasal yollara gidilmiştir. Önemle ifade etmek isteriz ki, Kazancı Holding hisse yapısı tüm hukuki kural, kaide ve usullere uygun bir şekilde ve bütün hissedarların hakları gözetilerek oluşturulmuş ve korunmuştur.Şirketimizin ticari ve marka itibarını zedeleyici nitelikteki her türlü itham ve iddialara yönelik de tüm hukuki haklarımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

REKLAM "LAF OLSUN DİYE PARA VERMEYE ÇALIŞIYOR" Ali Metin Kazancı tarafından kurulan holdingin Yönetim Kurulu Başkanlığı koltuğunda oğlu Cemil Kazancı oturuyor. Ali Metin Kazancı 'Onursal Başkan' olarak şirkette sembolik bir makama sahipken oğulları Cemil ve Mehmet Kazancı arasında bir süredir yaşandığı söylenen hissedarlık kavgası ise son günlerde iyice gün yüzüne çıkmıştı. Mehmet Kazancı önceki gün yayımladığı video ile Kazancı Holding'in genel kuruluna katıldığını ve hisse dağılımının yanlış olduğu gerekçesiyle toplantıya şerh koyduğunu ifade etmişti. Mehmet Kazancı söz konusu videoda "Alzheimer hastası ve şu anda da artık kapanmış zihni olan babamdan aldığı hisse ile kardeşim çoğunluğu ele geçirip, bana hisseden, şirketten laf olsun diye bir miktar para vermeye çalışıyor. Onun dışında 'Şirket benim, sen şu anda bir şey alamazsın, mahkemelere de gitsen, mahkemeleri satın alacağım, hiç bir mahkemeyi kazanamayacaksın' diyor. Bu konuda basından yardım istiyorum. Cumhurbaşkanımızdan da yardım istiyorum. Eğer bu konuya dahil olursa bir Rizeli olarak şeref duyarım. Konuyu artık halkın bilmesi gerekiyor. Bu kadar zamandır hiç kimseye belli etmeden kendi içimde yaptığım bu mücadeleyi artık basına aksetmesinden rahatsız olmuyorum. Ben bu kadar yıl bekledim. Kardeşim her seferinde benimle alay etti, küçük kardeşim olmasına rağmen. Onun gibi sahte hisse devrini alan, burada yönetimde yer alan, bugün bu konulara imza atmış olan herkesten de davacı olacağım. Çok büyük bir dolandırıcılık yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

Bunun yanında Mehmet Kazancı'nın avukatı da konuyla ilgili olarak ayrıca bir video yayımladı. Holding binası dışında çekilen videoda avukat Mehmet Kazancı tarafından çağırıldığını ancak yarım saat beklemesine rağmen binaya alınmadığını ifade etti.