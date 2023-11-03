Kasım ayı kira artış oranı belli oldu! İşyerlerinde kira artış oranı Kasım ayında yüzde kaç?

Kasım ayı kira artış oranı TÜİK tarafından Ekim ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından belli olacak. Bilindiği üzere konutlar için yüzde 25 sınırı sürüyor. Ancak işyerleri için böyle bir sınırlama yok. İşyerlerine kontratın yapıldığı aya göre 12 aylık enflasyon artış oranı üst sınır olmak üzere zam yapılabiliyor. Peki, Kasım ayı işyeri kira artış oranı yüzde kaç olacak? İşte emrak edilen detaylar...