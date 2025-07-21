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        Haberler Ekonomi Para Kartlı ödemeler yıllık yüzde 51 arttı - Para Haberleri

        Kartlı ödemeler yıllık yüzde 51 arttı

        Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla haziranda yapılan toplam ödeme tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51 artarak 1 trilyon 911,4 milyar lira oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 14:28 Güncelleme: 21.07.2025 - 14:28
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        Kartlı ödemeler yıllık yüzde 51 arttı
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        Bankalararası Kart Merkezi (BKM), haziran ayına ilişkin verileri yayımladı.

        Buna göre, haziran ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 135,2 milyon, banka kartı sayısı 214,4 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 103,9 milyon oldu. Bu veriler, geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında kredi kartı sayısı yüzde 9, banka kartı sayısı yüzde 12, ön ödemeli kart sayısı da yüzde 8 arttı.

        Haziranda toplam kart sayısı ise 453,5 milyona ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 arttı. Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla haziranda yapılan toplam ödeme tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51 artarak 1 trilyon 911,4 milyar lira oldu.

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        Kartlı ödemelerin 1 trilyon 611,1 milyar lirası kredi kartlarıyla yapıldı, 288,3 milyar lirasında banka kartları, 12 milyar lirasında ise ön ödemeli kartlar kullanıldı. Kredi kartıyla ödemelerde haziranda geçen yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 52, banka kartıyla ödemelerde yüzde 55 olurken ön ödemeli kartlarla ödemelerde ise bu oran yüzde 51 azaldı.

        Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla haziranda yapılan toplam ödeme adedi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 1,7 milyara yükseldi.

        Ödemelerin 980,1 milyon adedi kredi kartları, 672,1 milyon adedi banka kartları, 48,6 milyon adedi ise ön ödemeli kartlarla yapıldı. Kredi kartlarıyla ödeme adetlerinde büyüme oranı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10, banka kartlarıyla ödeme adetlerinde yüzde 21 olurken ön ödemeli kartlarla ödeme adetlerinde ise bu oran yüzde 56 azaldı.

        İnternetten kartlı ödemeler, haziranda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59 artarak 557,3 milyar liraya yükseldi. İnternetten kartlı ödemelerin toplam içindeki payı ise yüzde 29 oldu. İnternetten kartlı ödeme adedi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artarak 222,4 milyona yükselirken bu rakam toplam ödemelerin yüzde 13'ünü oluşturdu.

        Kartlarla temassız ödeme sayısı, haziranda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 1 milyar 151,6 milyona yükseldi. Aynı dönemde temassız ödeme tutarı ise yüzde 58 artarak 648,6 milyar lira oldu. Haziran ayında mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden 4'ü temassız gerçekleşti.

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