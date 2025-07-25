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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Kapasite kullanım oranı temmuzda yüzde 74,2 oldu - İş-Yaşam Haberleri

        Kapasite kullanım oranı temmuzda yüzde 74,2 oldu

        İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı (KKO), temmuzda geçen aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 74,2'ye geriledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 11:03 Güncelleme: 25.07.2025 - 11:03
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        Kapasite kullanım oranı geriledi
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin İmalat Sanayi KKO verilerini açıkladı.

        Buna göre, temmuz ayında imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1844 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

        İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış KKO, geçen aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 74,1 oldu.

        Mevsimsel etkilerden arındırılmamış KKO, temmuzda geçen aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 74,2'ye geriledi.

        2024 ve 2025 yıllarında aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı (yüzde) şöyle:

        Aylar/Yıl 2024 2025
        Ocak 76,2 74,6
        Şubat 76,4 74,5
        Mart 76,2 74,4
        Nisan 76,7 74,3
        Mayıs 76,3 75,0
        Haziran 76,3 74,6
        Temmuz 75,9 74,2
        Ağustos 75,4
        Eylül 74,9
        Ekim 74,9
        Kasım 75,6
        Aralık 75,8
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